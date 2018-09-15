統計局解讀8月份房價數據：一二線城市變動總體平穩

國家統計局今日發布了2018年8月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據。對此，國家統計局城市司高級統計師劉建偉進行了解讀。

8月份，各地繼續堅持因地制宜、因城施策、綜合調控，努力促進房地產市場平穩健康發展。據初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.3%，漲幅比上月略微擴大0.1個百分點；同比上漲0.9%，漲幅比去年同月回落4.1個百分點；1-8月平均，同比下降0.1%，而去年同期為上漲14.6%。二手住宅銷售價格環比由上月上漲0.2%轉為持平；同比上漲1.2%，漲幅比去年同月回落6.4個百分點；1-8月平均，同比上漲0.5%，漲幅比去年同期回落15.9個百分點。

31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲1.3%，漲幅比上月擴大0.2個百分點；同比上漲8.6%，漲幅比去年同月擴大0.6個百分點；1-8月平均，同比上漲6.2%，漲幅比去年同期回落5.3個百分點。二手住宅銷售價格環比上漲1.3%，漲幅比上月擴大0.3個百分點；同比上漲6.5%，漲幅比去年同月回落1.0個百分點；1-8月平均，同比上漲4.9%，漲幅比去年同期回落4.4個百分點。

二、三線城市商品住宅銷售價格有所上漲

35個三線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲2.0%，漲幅比上月擴大0.5個百分點；同比上漲8.3%，漲幅比去年同月回落1.0個百分點；1-8月平均，同比上漲7.0%，漲幅比去年同期回落1.2個百分點。二手住宅銷售價格環比上漲1.4%，漲幅比上月擴大0.3個百分點；同比上漲6.4%，漲幅比去年同月回落0.1個百分點；1-8月平均，同比上漲4.9%，漲幅比去年同期回落0.4個百分點。

8月份，15個熱點城市新建商品住宅銷售價格環比下降的城市有1個，比上月減少1個；持平的2個，與上月相同；上漲的12個，增加1個，最高漲幅為3.4%。同比下降的城市有2個，比上月減少2個，最大降幅為1.6%；上漲的13個，增加2個，最高漲幅為10.2%。

來源：新浪財經 責任編輯：陳合群

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