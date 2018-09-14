中國航展將於11月舉辦 “海陸空天電”全領域展品將亮相

據中國證券網消息，第十二屆中國航展將於今年11月6—11日在珠海國際航展中心舉行。本屆航展已確定參加國家和地區43個，國内外參展商770家，展覽規模再創歷史新高。

據悉，國内的五個門類10大軍工企業將大規模參展。此外，本屆航展緊貼行業熱點，按照民航客機、航空發動機及MRO、公務機和通航、無人機、軍民融合等領域設立專題展區。本屇航展在參展展品方面取得了重大突破，一批代表世界先進水平的“高、精、尖”展品有望集體亮相。

本屆航展將在9號館單獨設立“2018廣東省軍民融合成果展”。該展將以“高技術船舶及海洋工程裝備”、“新一代信息技術”、“航空航天”、“智能裝備”、“新材料”和“新能源”等為主題。上市公司中，宏大爆破(002683-CN)、華訊方舟(000687-CN)、海格通信(002465-CN)等近50家廣東省軍民融合企業將集中展示雷達、發射車、導彈、軍民兩用無人艇、數字戰鬥仿真係統、航空及配套設備、無人機及無人機防禦係統等高精尖展品。

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