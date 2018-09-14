【異動股】海南板塊午後大幅拉升 大東海A(000613-CN)漲停

午後，海南板塊大幅拉升，截至發稿，大東海A(000613-CN)漲停報8.21元，羅牛山(000735-CN)漲7.52%報9.87元，廣晟有色(600259-CN)漲7.16%報23.06元，鈞達股份(002865-CN)、海南瑞澤(002596-CN)漲超4%，海汽集團(603069-CN)、海峽股份(002320-CN)等多股上漲超3%。
據中新網消息，海口當前正圍繞中央政府賦予海南建設自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港的新使命，整合資源，加強基礎設施建設，完善海口港區、鐵路南港的建設與功能定位，向建設海南自貿區(港)核心港口經濟功能區的目標邁進。借助PPP模式，海口港區獲投200多億元人民幣，將用於建設新海港綜合交通樞紐、新海疏港快速路等項目。據了解，為了加強核心港口經濟功能區的建設，加速瓊州海峽一體化，海南港航近年來積極探索水上飛機、直升機以及高速客船等跨海運輸方式，併謀劃在馬村港重點發展臨港產業。
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