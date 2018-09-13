中國商務部證實收到談判邀請 分析師：再打下去A股恐再跌7%

中美貿易戰開打至今僅短短半年，中國股市已經跌到淪為全球最差的四個股市之一，市值相當於 5.3 個蘋果，創下 2012 年來最低點。儘管中國商務部今 (13) 日證實，已收到美方邀請，雙方正在溝通細節，但分析師預估若貿易戰再繼續下去，滬深 300 指數很可能再跌 7% 至 3,000 點。

昨晚傳出美國方面主動遞出橄欖枝，主動邀請中國進行新一輪貿易談判。今天下午，中國商務部發言人高峰證實，中國方面已經收到邀請，對此抱持歡迎態度，雙方團隊正就一些具體細節進行溝通。

受到這項消息影響，中國股市今 (13) 日上沖下洗，早盤高開後一路震盪，盤中創業板指數一度大跌超過 1%，午後在天然氣、國防軍工類股走強帶動下，三大指數全面反彈，上証綜指最後收漲 1.15% 報 2686.58 點，和先前 2016 年 1 月 27 日股災底的 2638 點總算又拉開一點距離。

上證綜合指數今日走勢 (圖自新浪財經)

但有說法指出，美方之所以想在下一輪關稅實施前進行新一輪貿易談判，是因為擔心真的對中國 2000 億美元商品徵稅後，將衝擊金融市場，連帶拖累到 11 月中期選舉。至於中國方面，則希望等 11 月選舉結束後，依照當時政治情勢做判斷再來談，因此雙方就算在選舉前再談判，也不可能談出甚麼具體的結果。

不過貿易戰繼續這樣拖下去，A 股受害的確不淺。凱基證券分析師 Ken Chen 指出，自今年 1 月以來，A 股市值已經跌掉 2.66 兆美元，但這波跌幅還沒結束，預計要等到經濟真的強勁反彈，且中國完全去槓桿化解決金融風險時，A 股的底部才會真正浮現。

以 A 股目前總市值不到 6 兆美元，比起 2015 年巔峰之際的 10 兆美元已少了近一半，換算起來 A 股現在相當於 5.3 個蘋果 (蘋果目前市值為 1.08 兆美元），該比率是 2012 年以來最低點。

外電報導，法國巴黎投資大中華區分析師羅念慈指出，這種不確定性和缺乏信心很可能會持續幾個月。如果關稅政策的全部影響開始現象，中國明年的經濟成長速度可能降到只剩 6.2%，創下 1990 年以來最差紀錄。

瑞銀證券預估，若全面爆發貿易戰，中國大型上市企業的獲利成長也會跟著化為烏有，最壞的情況下滬深 300 指數可能跌至 3,000 點，比起目前還要再跌約 7%。瑞銀上個月就把滬深 300 指數成份股企業未來 12 個月獲利成長預估幾乎砍半，到 5%。