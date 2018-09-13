台灣IPv6全球排名24、成長速度全球第一 中華電領頭朝15名前進

世界各國都朝下一代網際網路協定第 6 版 (IPv6) 邁進，中華電 (2412-TW) 今 (13) 日展現布局成效，除帶動台灣 IPv6 全球排名躍升至 24 名，成長速度在今年創世界第一外，中華電 IPv6 占全台灣商用網路逾 95%，執行副總暨技術長林國豐強調，在國內業者一起動起來後，可以期待朝全球排名 15 名邁進。

中華電指出，全球個人智慧終端普及，各行業數位化、智慧化快速發展，積極運用數位科技發展智慧型物件與系統，產生大量 IP 需求，使得擁有 42 億個 IP 位址，也是全球第一個被廣泛使用的網際網路協定第 4 版 (IPv4) 面臨位址用罊危機。

中華電說，在國際標準組織的推動之下，下一代的網際網路協定第 6 版 (IPv6) 已成為最佳的解決方案；IPv6 號稱能為全世界的每一粒沙子都編上一個 IP 位址，將成為全球數位匯流發展的致勝關鍵。

依據財團法人台灣網路資訊中心 (TWNIC) 資料，去年 12 月台灣 IPv6 比例 0.38%，排全球第 67 名；中華電自今年初 4G 行動上網 IPv6 商用，5 月 HiNet 光世代及公眾 Wi-Fi 逐步啟用 IPv6，台灣 IPv6 比例快速竄升，至 9 月已達 17.17%，增加 45 倍，全球排名躍升至 24 名，成長速度為世界第一。

董事長鄭優表示，面對數位局勢的變遷早已投入準備，因應 IPv4 位址用罄，率先在台灣布局 IPv6，在軟硬體上積極投入，為國內率先推出商用服務的業者；讓個人用戶享用更先進的網路服務，讓企業客戶可透過各種創新應用服務，在激烈的市場競爭中脫穎而出。

林國豐指出，邁向 IPv6 是全球趨勢，相信只要中華電動起來，其他業者也不願落後，目前電信業除了中華電，台灣大固網也開始提供 IPv6 服務，未來在各業者加入下，全球排名可朝向 15 名邁進。

林國豐表示，在 IPv6 已布局 10 多年，由於各式智慧終端、穿戴式設備、智慧家電的創新應用，產生大量網際網路位址 (IP) 需求，朝 IPv6 邁進是一定的趨勢， IPv6 較 IPv4 有更大的空間及未來性。

林國豐指出，已在今年 3 月獲蘋果 iPhone 的 IPv6 認證，領先其他業者，今年針對將上架的手機也要求必須可以支援 IPv6。