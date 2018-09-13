系微下半年業績優於上半年 估今年每股盈餘1元起跳

系微 (6231) 下午召開法說會，由新任總經理莊鈴文親自主持。莊鈴文指出，下半年成長動能在於 NB 及伺服器，預估下半年業績會比上半年成長，法人估，今年全年營收可望有兩位數成長，今年每股盈餘至少 1 元起跳。系微為全球筆電 BIOS 市占率第一大，是完整且客製化的軟體服務商，產品組合分三大塊包括 PC、Sever＆Embedded 及 Software&Drivers。



系微上半年營收 3.92 億元，毛利率 82.22%，營業淨利 2269 萬元，營益率 5.79%，稅後淨利 2060 萬元，年增率 101.28%，每股盈餘為 0.54 元。



系微自結 8 月營收 6543 萬元，月減 24.55%，年增 30.29%。累計前 8 月營收為 5.44 億元，年增 9.18%。



以產品比重來看，NB 目前佔比 60%，伺服器及內建 (Embedded) 市場占 40%。目前系微在全球 NB 市場 IBV 的市佔率達 40%，明年可望挑戰 50% 以上。



系微去年下半年 NB 市場新增美系戴爾 (DELL) 大客戶，仍持續衝刺滲透率，莊鈴文指出，公司目標能將戴爾全系列產品採用系微的 BIOS 韌體，有望提升在全球筆電市場市占率。



莊鈴文表示，下半年成長動能在於 NB 及伺服器，這兩塊都會成長，除今年業績會比去年好外，明年也會比今年更好。法人估，系微今年營收兩位數增長，每股盈餘至少 1 元起跳。



針對中美貿易戰持續擴大，董事長王志高指出，中芯原本有影響，但後來美國政府放行解禁，而華為目前也未看到太大影響。