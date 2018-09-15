他把台灣最大電音趴 變虛幣應用實驗場

文●田孟心

Pundi X 創始人暨執行長 謝子斌 (攝影者．郭涵羚)

煙火、乾冰、尖叫聲，9 月的第 2 個週末，台北大佳河濱公園聚集了上萬人，他們都是全球最大電音派對 Ultra Music Festival（以下簡稱 Ultra）的粉絲。經過多年爭取，這個源於美國佛州邁阿密的盛會終於首度正式在台舉辦，不僅帶來世界百大 DJ 陣容、美國官方設計的豪華舞台，還有廣大的海外樂迷。

派對中的搖滾男女們手中都拿著一張彩色卡片，現場 39 家攤商的交易都靠它來完成。令人驚訝的是，這一張名為 X Pass 的卡，刷的並不是人們的新台幣，而是以區塊鏈概念為這場活動開發的虛擬幣 U coin，讓原本聚焦電音的 Ultra，頓時多了一個身分——全球最大的區塊鏈落地應用實驗場。

推動這場實驗的主角，就是東南亞區塊鏈公司 Pundi X 的創辦人，年僅 35 歲的馬來西亞華人謝子斌（Zac Cheah）。

在當紅的區塊鏈產業中，多數人想從發行、買賣虛擬貨幣牟取暴利，他卻罕見的投入落地應用，把募得的資金投入做硬體，「我希望解決的，是虛擬貨幣真實交易的問題。」謝子斌進一步解釋，「我想做一個區塊鏈版本的 Visa，讓人們可以在日常生活中，輕鬆的用虛擬貨幣買東西。」

他為機台製造募幣

募資 11 億，自家虛幣市值增近 4 倍

謝子斌的 Pundi X 今年初進行 ICO（Initial Coin Offering，首次公開募幣），推出代號為 NPXS 的虛擬貨幣，募得的資金將推出 10 萬台的 XPOS，就像 Visa 的刷卡機，讓世界各地的虛擬貨幣可以在現實生活中消費與應用，不再只是存在雲端上看不見的「貨幣」。

參與 Pundi X 募資的投資人，可以得到虛擬貨幣 NPXS，它亦是用來運作 XPOS 上所有虛擬貨幣交易的轉換貨幣，也就是交易的媒介。

沒想到這個概念，在 90 分鐘內就募得了 3 千 5 百萬美元（約合新台幣 11 億元），一舉衝進當月全球前 10 名 ICO 榜單。

長期關注區塊鏈產業的源鉑資本執行長胡一天表示，雖然從 ICO 狂潮以來，全世界募到的資金已超過數 10 億美元，「但從單一新創公司的角度看，ICO 能拿到 3 千 5 百萬美元，這肯定是一大筆錢。」

根據虛擬貨幣行情網站 CoinMarketCap，今年初至今，比特幣的市值已經縮水超過 6 成，但 NPXS 市值逆勢成長近 4 倍，來到 1 億 7 千萬美元（約合新台幣 53 億元），進入全球虛擬貨幣市值前 50 大榜單中。

為什麼 NPXS 的價格能持續上漲？謝子斌表示，因為它是具備真實使用場景的虛擬幣，才能持續創造這麼多需求與價值。對此，胡一天表示認同，「在虛擬貨幣波濤洶湧的大熊市中，還能維持上漲，相信市場冥冥之中已經給了答案。」

馬來西亞出生，從小念華語學校，在瑞典、挪威念研究所的謝子斌，曾加入全球資訊網發明人伯納．李的 W3C（World Wide Web Consortium，全球資訊網協會），推廣新的網頁規格 HTML5。

拚差異化》獲前微軟高層合作

幣圈 100 大沒人玩的硬體，他獨壓寶

他回憶，2010 年，人們使用的網頁規格正逢霸主之爭，兩強分別是：由 Adobe 一家公司控制的 Flash，和由多家公司一起發想的 HTML。當年，謝子斌便擔任後者在中國的推廣主席。「那段經歷影響我非常多，HTML 的設計遵循『共識決』，開發一個東西都要所有人投票。」

隨著它一步步成為全球主流，謝子斌深深體會到開源大於獨占的精神，以「去中心化」為核心價值的區塊鏈技術成了他創業時的首選。

微軟中國前法務長康如松（David Ben Kay），過去曾在北京經營過新創孵化器，「我遇過很多創業家，那些天才都很有願景，但能聽得進別人意見的卻不多，Zac 就是少數有理想、有能力，卻又保持開放的。」他也提到，謝子斌堅持做每個人生活中都能用到的區塊鏈產品，是讓他從以太坊董事、微軟中國法務長等職務退休之際，又點頭擔任 Pundi X 法務長的重要原因。

不過，就算是投入區塊鏈應用，仍有很多選項，多數還能靠寫程式碼就搞定，為何謝子斌要大費周章跑到中國深圳找工廠做硬體？「第一波進來的人多是軟體出身，同質化很嚴重，你看前 100 名都沒人做硬體。」謝子斌說，「但我覺得區塊鏈絕對不是只有這樣！」深信硬體能帶給這個產業不同的火花，讓謝子斌走上了一條比別人更曲折卻精彩的道路。

利益共享》串聯三方人馬

低價提供機台，吸引商家加入

這台 XPOS 有什麼特殊之處？

乍看之下，它與一般商店裡擺放的 POS（銷售時點情報系統）機台沒什麼不同，卻巧妙的圖利了三方用戶：消費者、商家，與區塊鏈開發人員。Pundi X 副總裁溫若婷說明，「消費者使用 XPOS 支付或購買虛擬貨幣只要多花 1％手續費，比傳統透過（虛擬貨幣）交易所收取 5％以上划算很多。同時，商家因為多賺到這筆手續費，利潤就提高了。」

除了客人和商店之外，XPOS 還希望當區塊鏈開發人員的底層平台，讓不同開發者都能在這台機器上開發自家的應用。Pundi X 技術長黃浦表示，其技術能協助其他區塊鏈應用降低開發成本，像是《商業周刊》可以在 XPOS 發行「商周幣」，還可開發雜誌訂閱的智能合約等應用，「可以說是區塊鏈界的一種革命。」

至於商業模式，Pundi X 不靠這個機器賺錢，而是用極低的價格提供商家，以便快速在全球擴張，主要收入則來自分潤。

政大 EMBA 執行長邱奕嘉表示，Pundi X 符合新經濟邁向用戶時代的 3 個要素：科技運用、體驗為王、多元角色。「尤其是第 3 點『多元角色』，這個 POS 成為平台，讓顧客、商家、有意開發應用的企業能互相服務，相較於傳統 POS，它多了串接者、聚合者的角色，我認為是有潛力的。」

挑戰》使用者不夠多

亟須教育市場、搶攻市占

然而，畢竟是幣圈前 100 名沒人走的冷門路，Pundi X 面臨的難關也更具挑戰性。

中國區塊鏈媒體《星球日報》創辦人王夢蝶在一場峰會上表示，區塊鏈產業目前最大的問題是沒有用戶，只有投資者與投機者。因此，就如同當初如果沒人使用信用卡，Visa 的機器設計得再好、再快，也無用武之地，未來幾年人們使用虛擬貨幣交易的需求到底會成長多少，是 Pundi X 不容迴避的考驗。

即使虛擬貨幣實際交易的市場真能擴大，胡一天指出，像大型交易所 ICE 最近要跟星巴克合作虛擬貨幣支付，XPOS 的覆蓋速度要夠快，才能和這些巨頭競爭。

另外，虛擬貨幣有著漲跌幅難以預測的特性，虛擬貨幣交易所 Bitrue 創辦人王志得，以在矽谷創辦區塊鏈孵化器的經歷評估，「幣價波動太大，目前商家採用它的動機應該不強，」但他認為長期來看，「當區塊鏈產業發展起來，解決真實支付的痛點絕對會是市場需要的。」

謝子斌也明白 Pundi X 的成敗取決於真實交易的需求，教育市場、搶攻市占是當務之急。目前 XPOS 已獲得 2 萬 5 千台訂單，他希望 3 年內能達到市占 10 萬台目標。此外，為了擴大使用族群，預計今年底將推出另一款硬體產品，把同樣概念從商家延伸到消費者。

儘管前方的路尚未清晰，信仰共識決、落地應用的謝子斌，已靠虛擬貨幣市場初步驗證他的魅力，Pundi X 團隊人數也在短短 2 年內成長 100 多人。「我不想玩投機的遊戲，區塊鏈有炒幣以外更多的可能。」區塊鏈進入人類生活，實現不再靠金融機構的金流交易，才是真正發展起飛的時刻，這條道路何時會實現？謝子斌的創業方向，就是個開始。

小檔案_謝子斌

出生：1982 年

學歷：挪威科技大學資訊安全碩士、瑞典皇家理工學院電腦運算碩士

經歷：W3C 中國 HTML5 小組創始人、Opera Software 中國區網路技術標準長

現職：Pundi X 創始人暨執行長

（資料來源：Pundi X）

（整理：田孟心）

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來源：《商業周刊》 1609 期

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