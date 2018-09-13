【永豐期貨】台指選擇權盤後－蘋概股乏力 台股量縮震盪小漲4點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 6 點至 10718 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 9.23 點，電子期正價差縮至 0.15 點，金融期轉為逆價差 - 1.26 點。現貨部分，三大法人買超 13.6 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2439 口至 - 5427 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 4589 口至 20618 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4859 口至 800 口。

週三蘋果新機發表，但蘋果股價反而收黑拖累 Nasdaq 指數下挫，台廠蘋概股週四普遍呈現弱勢，領頭羊台積電全日均在壓盤下，午盤過後跌幅擴大跌幅逾 2%，包含日前反彈的鴻海也下跌逾 1%，股王大立光盤中也翻黑，在電子龍頭股普遍弱勢走跌之下，所幸金融與傳產肩負撐盤角色，指數守在平盤附近狹幅整理，終場加權指數上漲 4.66 點或 0.043%，收在 10727.23 點，成交量能 1139.26 億，較前一日縮減 113.62 億。今日八大類股除了機電類股與食品類股收黑，其餘皆收紅，其中以水泥窯類股漲幅 1.74% 表現較佳，食品類股跌幅 0.87% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以量縮短十字紅 K 挑戰五日線反壓失利，盤勢仍是較為弱勢的震盪格局，若盤面上電子權值股能同步止跌回穩，有機會帶動台股短線反彈，操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10900 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.11 降至 1.08，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.27% 降至 12.54%，賣權平均隱含波動率由 16.44% 降至 14.13%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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