【華冠投顧】融資連續大減 反彈彈不彈?

范振鴻 分析師

●族群追蹤

今天大盤雖然收小漲 4 點，但很明顯今天有殺電子權值彈中小的狀況，光 2330 台積電就跌 2%，2330 要注意的是之前 08/29 的跳空紅 K 低點 253.5 與月線形成雙撐，這裡若不守的話轉弱的機會會很大。另外今天的撐盤指標很明顯是台塑四寶，受惠近期油價上漲，其中 6505 台塑化就大漲 4.3%，1326 台化也有 2% 的表現，而目前還在季線上的族群可留意橡膠族群，2103 台橡與 2108 南帝籌碼與線型都還有機會，紡織族群還有部分傳產大多都還在多頭勢，但電子相關大概只剩少數例如 IC 基板、電池相關還在季線上。

●盤勢分析

近四個交易日融資大減近百億，但是盤勢一直未見反彈，一般來說出現上週五或本週一這種單日融資大減的恐慌氣氛，隔天通常都會有強彈表現，但是這幾天都是量縮盤整，彈不動也漲不動，多方如坐針氈，回到線型來看，目前連續量縮整理第三天，5 日線已經壓下來，站不上都是極弱勢的表現，而從小時線觀察，短線要出現空頭結構破壞至少要先突破 09/12 高點 10779，這邊要先站上從小時線才會有打底的『機會』，因此接下來如果連這裡都攻不到，就要留意日線結構被 5MA 壓著打下去。OTC 今天雖然相較大盤強，但從線圖來看已經有進入主跌段的現象，一樣在小時線結構沒有止跌現象前都不建議摸底。

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