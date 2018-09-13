【華冠投顧】武傑電台:台股準備五均之戰!是多?是空呢?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2013 中鋼構、9958 世紀鋼、4130 健亞、8131 福懋科、3545 敦泰。

台股盤勢分析:

五均之戰

台北股市早盤上漲 + 4 點開出，在金融股的領軍下，指數一度挑戰五日均線；但是在台積電的壓抑下，加權指數全場就在平盤上下遊走，終場小漲 + 4 點作收，收在 10727 億，成交量 1137 億。

台股今天持續在 10700 點『量縮震盪』，從籌碼結構來看，台股已經沒有太多分析的空間；如同我們先前說的… 內資買盤已經開始回流，外資賣壓也告一段落，台股目前欠的只是『信心』，短線已經具有強彈條件。然而在技術面上，今天隨著五日均下修；多頭也將面臨短線『五均之戰』，雖然空間並不是太大，但卻是多頭信心的表現。我們持續樂觀看待年底『起跑點』的行情!!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4433 興采、2013 中鋼構、4174 浩鼎、4426 利勤、2371 大同、6120 運達… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

6451 訊芯 KY、2455 全新、3362 先進光、3105 穩懋、3018 同開、3529 力旺… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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