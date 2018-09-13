蘋果三款手機新機亮相 觸控雙雄第三季營收可望叩關300億元

蘋果 iPhone 三款新機亮相，一如外界預期，兩款 OLED 機分別 5.8 吋 Xs、6.5 吋 Xs Max，具備有 3D touch 功能，以及一款 6.1 吋 LCD 機種 XR，蘋果新機拉貨撐腰下，觸控雙雄 TPK-KY 宸鴻 (3673)、GIS-KY 業成( 6456 ) 第三季營收可望回到 300 億元大關，營收成長態勢可望延續到第四季上半季。蘋果拉貨潮反映觸控雙雄 8 月營收表現上，宸鴻 8 月營收為 115.74 億元，重返百億元大關，月增率 24.4%，年增率 12.9%，創下 2015 年 11 月以來新高，業成 8 月營收 88.3 億元，月增率 9.79%，年減率 37.42%，法人推估，宸鴻第三季營收季增率約七成，回到 300 億元；至於業成，市場預估第三季營收落在 280-300 億元，季增率約 20-25%。

蘋果 6.1 吋 LCD 機種採取 out-cell 製程，觸控接單由宸鴻、業成兩者分食；另外，仍有 OLED 3D sensor 供應，惟 LCD 機種因製程關係，接單平均單價不如 OLED 3D sensor，以及例行價格調整因素，對於觸控雙雄而言，第三季雖有手機拉貨的旺季效應較第二季大幅成長，毛利率、營益率亦會增加，惟整體獲利爆發力並不突出。

法人看淡觸控雙雄獲利表現，尤其業成，全年每股稅後盈餘獲利預估由先前 18 元一口氣降到 12 元，導致股價自 8 月 30 日 201 元附近，急殺到今 (13) 日盤中 135.5 元，股價波段跌幅逾三成。