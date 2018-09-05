蘋果拉貨潮啟動 宸鴻8月營收重返百億元大關 業成月增近一成

蘋果新款手機即將上市，拉貨潮帶動觸控雙雄 8 月營收同步走高，TPK-KY 宸鴻 (3673) 重返百億元大關，為 115.74 億元，月增率 24.4%，年增率 12.9%，創下 2015 年 11 月以來新高，GIS-KY 業成(6456)8 月營收 88.3 億元，月增率 9.79%，年減率 37.42%。蘋果將在 9 月 12 日舉行發表會，市場臆測三款 iPhone 新機將亮相，當中有兩款 OLED、一款 LCD 機種，受惠新機拉貨效應，宸鴻營收在 5 月落底後，6 月以來呈現逐月走高，7、8 月分別為 93.05 億元以及 115.75 億元。



主要客戶新產品拉貨潮啟動，法人推估，宸鴻第三季營收季增率約七成，回到 300 億元，惟同業競價關係，接單 ASP 不若以前，營益率約 1-2%，低於以往 4-5% 水準。



業成第二季仍有 iPhone 7/8 機種撐腰，表現相對穩健，6 月之後，新機拉貨效應發酵，營收亦是逐月走高，7、8 月營收分別為 80.42 億元以及 88.29 億元。



下半年仍有旺季效應，業成第三、四季營收仍將走高，外資預期第三季營收高標落在 325 億元，但市場普遍預估值落在 280-300 億元，手機新產品導入，帶動毛利率、營利率改善，毛利率將由第二季 8.07%，墊高至 9%，營益率將由第二季 1.3%，墊高至 4%。





