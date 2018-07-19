蘋果手機拉貨潮啟動 法人估 宸鴻、業成Q3營收季增6成 上演填息秀

蘋果 iPhone 新機拉貨潮即將啟動，市場預期，上半年為 TPK-KY 宸鴻 (3673)、GIS-KY 業成(6456) 今年營運谷底，下半年伴隨蘋果新機上市，第三季營收可望呈現跳增的格局，宸鴻、業成單季營收分別重返 300 億元以及 400 億元大關，季增率逾 6 成，兩檔個股先後邁向填息之路。業成、宸鴻先後於 6 月 21 日、7 月 10 日除息，業成今 (19) 日盤中一度走高 209.5 元，幾近完成填息，宸鴻則是走高到 69.3 元，不到半個月就完全填息。



下半年為傳統旺季，蘋果 3 款 iPhone 新機上市臆測消息不斷，一旦拉貨潮啟動，觸控雙雄第三季營收可望較第二季大幅成長，惟兩檔個股營運落底不同調，宸鴻第二季營收 177.91 億元，創下近八個季度新低，季減率約 14%，產能利用率偏低，法人預期，本業虧損 6.94 億元，稅後虧損 5.39 億元，每股虧損 1.3 元左右。



宸鴻在 7 月 26 日召開法人說明會公布財報，蘋果新機拉貨挹注，法人預期，第三季營收可望回到 300 億元，本業可望轉盈，營益率約 3.3% 左右，單季獲利約 7.5 億元，每股盈餘 1.8 元。



業成因有 iPhone 7/8 機種撐腰，第一季營收落底為 219.2 億元，第二季合併營收 235.24 億元，季增率 7.29%，年增率 0.61%，營運步出谷底，法人推估，手機產品比重回到 3 成左右，單季稅後盈餘 7.49 億元，每股盈餘 2.2 元，至於第三季營收將挑戰 400 億元大關。





