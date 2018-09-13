日本7月核心機械訂單月增11% 顯示資本支出有望續升

日本內閣府週四 (13 日) 公布，7 月民間核心機械訂單月增 11% 至 9186 億日圓，高於市場預期的增幅 5.7%，為 2016 年 1 月以來最大的月增率增幅，顯示資本支出可能持續升溫，推動日本經濟增長。

日本核心機械訂單 圖片來源：tradingeconomics.com

日本資本支出 圖片來源：tradingeconomics.com

核心機械訂單被視為衡量未來 6 至 9 個月企業資本支出的指標，7 月民間核心機械訂單年增為 13.9%，高於預期的 4.3%。

7 月日本製造業核心機械訂單月增 11.8% 至 4268 億日圓，從 6 月的月減 15.9% 反彈，主要受益於化學品、重型機械和食品加工製造商的訂單增加。

非製造業的 7 月核心機械訂單金額月增 10.9% 至 4941 億日圓，6 月時為月減 7.0%，主要由於批發商、零售商、航運公司和電信通訊業的訂單增加。

因私人企業資本支出高於預期，日本今年第 2 季的 GDP 增長展現 2016 年第 1 季以來的最大增幅。今日公布的核心機械訂單數據進一步顯示，企業正大幅投資於設備支出，以因應不斷萎縮的勞動力。



由於人口快速老齡化，日本的勞動力正在萎縮，各諸多行業都在自動化和 IT 系統上投入更多資金，以在員工減少的情況下，繼續營運。



本月初公布的另一份數據顯示，7 月經通膨調整後實質薪資年增 0.4%，家庭支出些微反彈，年增 0.1%。

家庭和企業的支出增加，為日本的 GDP 提供支撐，但經濟前景仍存在風險，因美國總統川普暗示，下一個貿易戰目標可能為日本，日本為以出口為導向國家，若其他國家提高關稅，恐傷該國經濟。

日圓在 13 日早上走勢變化不大，暫報 1 美元兌 111.36 日圓。