日本第2季GDP大幅上修至3% 企業設備支出高於預期

日本內閣府 10 日公佈第 2 季經季節性調整的國內生產總值 (GDP) 修正值，因企業設備資本支出優於預期，4 月至 6 月的 GDP 年增率為 3.0%，為 2016 年第 1 季以來的最大增幅。

內閣府公布的數據顯示，4 月至 6 月的經濟增長率為 3.0%，超過經濟學家預測中值 2.6%，8 月 10 日公布的第 1 次速報值為年增 1.9%，儘管 GDP 年增率大幅上修，但日本近期天災不斷，以及全球貿易緊張局勢仍未消退，日本經濟前景然面臨風險。

日本政策制定者擔憂美中貿易戰恐對全球經濟造成影響，進而損害日本以出口導向為主的經濟，日本第 2 季的 GDP 數據上修為一種緩解。在此之前，日本 7 月工廠產出減幅大於預期，且 7 月出口成長減緩。

此外，上週日本面臨颱風、淹水和地震一系列的自然災害，嚴重擾亂了商業和消費活動，增加市場對日本季增長的擔憂。



而週一 (10 日) 公布的日本 GDP 季增率第 2 次速報值顯示，日本第 2 季 GDP 季增 0.7%，初步讀數為 0.5%，經濟學家預測中值則為 0.7%。

日本 GDP 季增率走勢圖 圖片來源：tradingeconomics.com

在採購汽車和半導體生產設備帶動下，企業設備投資第 2 季季增 3.1%，預測中值為 2.8%，初步數值為 1.3%，此為 2015 年第 1 季以來最快的增長，且展現連續 7 季成長。但企業在與員工分享獲利部分，仍持謹慎態度，使得私人消費和通膨受到限制。

而上季占日本 GDP 比重約 60% 的民間最終消費支出季增 0.7%，同第 1 次速報值。住宅投資季減 2.4%，連續第 4 季呈現下滑，公共投資季增 0.0%。國內需求對 GDP 貢獻 0.9%，而淨出口則是使第 2 季 GDP 減少 0.1%。