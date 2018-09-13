〈美祭新關稅清單〉美國希望恢復貿易談判 專家：中國可能想等到期中選舉後再說

根據外媒報導，在下一波加徵關稅實施前，美國官員正在尋求與中國進行新一輪高層會談，但戰略分析師們對於 11 月期中選舉前談判，能否大幅減輕貿易緊張局勢，抱持懷疑態度。

彼得森研究所國際經濟學資深研究員 Gary Hufbauer 說，「我認為他們真的開始擔心金融市場對向中國進口的 2000 億美元商品加徵關稅的反應。因為衝擊一定很大，金融市場對這些貿易威脅非常不滿。」「它們可能左右 11 月大選結果。」

《華爾街日報》週三 (12 日) 報導，由財政部長 Steven Mnuchin 為首的一批高級官員正邀請中國代表會談雙邊貿易。報導引述消息人士的話說，川普政府正在努力向北京提供另一個機會，以便在對中國進口產品加徵新關稅前表達美國的擔憂。

美國財政部長 Steven Mnuchin 向中國伸出橄欖枝 （圖: AFP）

消息人士指出，目前一切還處於建議討論的早期階段。

在上週結束關稅討論期後，川普政府已準備好對價值 2000 億美元的中國進口產品加徵關稅，並對另外 2670 億美元的商品準備加徵更多關稅。包括蘋果和英特爾在內的一些公司抱怨，關稅會損害業務並導致售價上漲。

策略專家表示，他們不認為中國官員會積極回應這項邀請，他們想看看 11 月選舉結果再作決定，如果民主黨大勝，川普的壓迫力量可能會被削弱。

Hufbauer 說，「我不預期會有任何重大突破。美國政府正在尋找的是中國的直接讓步。」他表示，中國可以透過終止對大豆和豬肉等主要農產品加徵關稅來做出讓步，並且不再要求科技公司在中國開展業務就必須與地企業合組合資企業。

中美官員最後一次會晤是上個月由財政部負責國際事務的副部長 David Malpass 領導。

Brown Brothers Harriman 外匯戰略負責人 Marc Chandler 表示，即使與中國官員見了面，Mnuchin 團隊也不太可能取得多大進展。但他表示，這項消息在週三交易盤中壓低了美元，並暫時提振了股市。

他說，「川普執行政策的方式破壞了財政部協商貿易協議的權力。」

美國繼續與加拿大談判北美自由貿易協定 (NAFTA) 。加拿大願意屈服於乳製品保護的報導令某些人感到振奮，預計在 11 月大選前就會達成協議。但加拿大願意屈服，中國可不會。

Fundstrat 華盛頓政策策略師 Tom Block 表示，「問題在於從 A 點到 B 點的正確策略是什麼，而且有一種聲音認為在與中國談判時應該擺出硬姿態。」「但 NAFTA 和中國的談判是不同的。儘管大家認為中國不應反制，但過去大家也都認為 NAFTA 基本上是三個國家間的良好夥伴關係。」

雖然關於 NAFTA 的決議可能即將到來，但與中國的任何協議似乎都很遙遠。

巴克萊銀行經濟學家表示，「雖然還不是定論，但我們認為貿易緊張局勢在改善前只會變得更糟。」這將使美國和中國之間的商品貿易量減少 25%，即 1565 億美元。但預計影響需要時間，估計未來 5 年或 6 年內年貿易量才會出現大幅下降。