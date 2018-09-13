IEX找到第一個客戶！交易商IB從Nasdaq跳槽 預計10月初換平台

早已在去年下旬即獲得美國監管部門批准，可開展讓企業在該交易所上市的 IPO 業務，正式準備挑戰紐約證券交易所 NYSE 和 Nasdaq 交易所的初創 IEX 集團交易所，現在擁有了第一檔上市股票。

外匯交易企業 Interactive Brokers (IB) (IBKR-US) 計劃從納斯達克 Nasdaq 轉出，該股票將於 10 月 5 日週五開始在 IEX 上交易，交易代碼同樣為 IBKR。

IBKR 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

紐約證券交易所 NYSE 和納斯達克 Nasdaq 也在過去 10 年中主導了上市業務，去年 IEX 獲得批准與他們競爭。本月，美國聯合大陸航空 (UAL-US) 的股票在 NYSE 上市後又轉移至納斯達克交易。

IB 創始人兼董事長 Thomas Peterffy 週三在一份聲明中承認，在相對較新的交易所上市可能存在一些風險，「但我們認為擁有和交易我們股票的個人和機構客戶，將獲得更好的執行價格，而這種優勢將超過風險。」

多間企業都深怕成為第一間「跳槽」至 IEX 的企業，但 IB 做領頭羊後，或許 IEX 就可打破 NYSE、Nasdaq、及 Cboe 的三國鼎立狀態。

IEX 成立於 2012 年，並於 2016 年正式開始作為交易所運營，其目標是恢復美股交易，脫離現今的高速交易。它可將交易速度故意放慢 3.5 億分之一秒，旨在阻止那些使用高速計算機程式交易，並在多數人前面先買進或賣出的族群。

最初有爭議，但美國市場上的「減速器」已經普片化，儘管在一些程度上與 IEX 有所不同。

跳槽至 IEX 會影響 IB 的股價，尤其是會將 IB 從 Nasdaq 指數中移除，而追蹤指數的基金及 ETF 也會因此將 IB 股票賣出。IB 股價週三收盤下跌 2.13% 來到 56.65 美元。

IEX 執行長兼聯合創始人 Brad Katsuyama 在週三的另一份聲明中表示，新的選擇意味著更多的競爭、更好的價值、更低的價格、和更好的服務。

IEX 去年表示，它將尋求拉攏目前上市的公司，並最終希望吸引首次公開募股 IPO。

欲跳槽至 IEX 的公司還享有優惠。據了解，在 IB 上市於 IEX 後的 120 天內，IEX 將給予 5 年的免費上市優惠。

通常上市費會在 1 月份繳納。NYSE 母公司 Intercontinental Exchange 及 Nasdaq 去年共收的上市費為 6.84 億美元。