廉價版iPhone或成「救世主」：蘋果即將迎來新一輪升級周期？

相比於史上最貴的 iPhone XS MAX 和搭載史上最強大晶片的 iPhone XS，相對平價的 iPhone XR 似乎少了一些亮眼之處。但在這樣的平平無奇之中，仍然有人一眼看中了它的潛力。

Business Insider 資深科技記者 Troy Wolverton 刊文指出，價格、設計和功能三者相結合之下，iPhone XR 或許會在手中 iPhone 已經「年老力衰」的果粉當中頗受歡迎，或許還將引發市場期待已久的新一輪 iPhone 升級周期。

雖說是 iPhone X 家族中最低端的一款，iPhone XR 卻仍擁有這一產品線中不少的高端功能。蘋果官網顯示，XR 與 XS、XS MAX 一樣，搭載了擁有新一代神經網路引擎的 A12 仿生晶片；雖非雙鏡頭，攝影機仍保持在 1200 萬像素水平；前置攝影機則與兩部高端機配置相同，同樣可以進行面部識別。

唯一較為顯著的區別在於，XR 採用了 Liquid 視網膜高清顯示屏，而 XS、XS MAX 和此前的 iPhone X 均使用了超視網膜高清顯示屏。在價格方面，XR 起售價為 749 美元，與 256G 的 iPhone 8 價格相當，也比 X 的起售價低了 250 美元。

Wolverton 認為，這一款 iPhone 相對物美價廉，足以說服那些堅守老機子的果粉進行產品升級，XR 正是蘋果公司重振其智慧型手機低迷銷售量的必需品。

據研究機構 IDC 的最新報告，2018 年第二季蘋果智慧型手機出貨量的市場市佔率僅為 12.1%，低於三星的 20.9% 和華為的 15.8%。與此同時，蘋果 iPhone 當季共售出 4130 萬部，僅年增率增長 1%。

Wolverton 將 iPhone 銷量停滯不前歸結於兩個因素。其一，從 2014 年的 iPhone 6 到去年的 iPhone 8，蘋果基本上都堅持了同樣的設計。儘管硬體有所革新，但這些手機看上去幾乎一模一樣，新功能也不足以鼓勵消費者集體進行產品升級。

但是，在設計上進行創新，消費者就會蜂擁而至了嗎？此處應有 iPhone X 現身說法：不，事實並非如此。

在這款蘋果十周年紀念版 iPhone 正式發布之前，市場普遍預計，新的設計將會引發大規模升級周期。但由於該產品價格高達 1000 美元，較之前的旗艦產品高出 350 美元，許多消費者承受不起，因此敬而遠之。

這麼一來，擁有親民價格、又有一定創新的 XR 自然有了用武之地，並且很可能成為果粉眼中的香餑餑。更特別的是，XR 還有多彩配色，滿足了一部分顏值控。官網顯示，XR 共有六種顏色，分別為藍色、黑色、白色、黃色、珊瑚色和紅色特別版。