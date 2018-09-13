盤前財經大事搶先讀2018年9月13日

今日操盤前瞻

美國 8 月 CPI、上周初領失業金人數

日本 7 月機器訂單、8 月 PPI

英國、ECB 利率決策

法說會：和大、美律、宏普、系微、南茂、新海、愛普、光罩

除權息：漢平、宬世環宇

減資暫停交易：偉詮電、立萬利、台勝科、新至陞．兆遠、亞昕、亞元

蘋果發布 3 款新 iPhone：Watch4 搭載心電圖功能

蘋果公司 (AAPL-US) 週三 (12 日) 年度秋季發表會上推出了 3 款新 iPhone，推出了迄今為止最大的手機，配備 6.5 英寸 OLED 螢幕的 iPhone XS Max，電池也是有史以來蘋果手機裡最大顆，續航力較 iPhoneX 增加 1.5 小時；新版 Apple Watch 則將提供更好的健身追踪和新的健康功能。閱讀全文...

台郡砸百億元建 5G 營運中心 估新增 1 倍產能

台郡 (6269-TW) 昨 (12) 日與高雄市政府簽訂和發園區購地合約，將投資百億元，設立集團 5G 智能通訊事業營運中心，計畫分二期興建廠房投產，整體完工投產後，預計可增加 1 倍產能，將可創造 2500 個就業機會。閱讀全文...

DRAM Q4 展望雜音多 外資研調看保守、三星認為年底前需求持穩

記憶體產業近來雜音頻傳，外資與研調機構近期紛紛釋出對記憶體後市展望漸趨保守的預期，認為價格高點已過，第 4 季包括 DRAM 與 NAND 價格可能面臨反轉趨勢，不過，三星電子看後市相對樂觀，該公司高層近日對外信心喊話，強調 DRAM 需求仍持穩，至少到年底前都不會有大變化。閱讀全文...

台廠前 8 月筆電出貨年減 4.6% 二因素干擾明年出貨續跌

英特爾 (INTC-US) 處理器供貨不足，加上美中貿易戰干擾，台廠 8 月筆電單月出貨年減 6.87%，未達 8000 萬台，各代工廠第 3 季出貨也是低個位數季增，研調機構紛紛下修全年展望，甚至明年市場狀況也不佳，其中 TrendFoce 除下調全年出貨預期，估今年出貨年減 0.2%，明年出貨恐持續下滑、年減 0.4%，IDC 也預期，明年全年筆電出貨，將持續下滑衰退。閱讀全文...

稱與習近平取得共識 安倍有望 10 月訪中

日本首相安倍晉三與中國國家主席習近平，昨 (12) 日於俄羅斯主辦的「東方經濟論壇」中，進行雙邊會談；安倍於「習安會」後透露，已和習近平取得共識，最快可望於 10 月出訪中國。閱讀全文...