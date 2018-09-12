DRAM Q4展望雜音多 外資研調看保守、三星認為年底前需求持穩

記憶體產業近來雜音頻傳，外資與研調機構近期紛紛釋出對記憶體後市展望漸趨保守的預期，認為價格高點已過，第 4 季包括 DRAM 與 NAND 價格可能面臨反轉趨勢，不過，三星電子看後市相對樂觀，該公司高層近日對外信心喊話，強調 DRAM 需求仍持穩，至少到年底前都不會有大變化。

三星高層認為，至少到今年底前，DRAM 需求都將持穩、不會有大變化，並認為明年記憶體產業還是會有一定的需求存在，顯示三星對第 4 季的 DRAM 展望，相對其他外資及研調機構樂觀。

美系外資近期出具報告指出，旗下南韓半導體研究團隊訪談記憶體買賣雙方後發現，DRAM 廠在旺季來臨前提高庫存，積極想辦法穩定價格，但採購方需求從 8 月起開始放緩，DRAM 廠因此面臨相當大的價格壓力。

外資並表示，近幾周記憶體價格下滑速度較預期快，整體 DRAM 面臨需求下滑、庫存積累與價格下修壓力，第 3 季價格可能持平表現，產業反轉將來得較預期快，利空消息使近期包括美光、南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 等記憶體廠，都紛紛遭外資調降評等與目標價。

南亞科總經理李培瑛在今年第 2 季時就曾表示，第 4 季產品價格可望維持穩定，售價漲跌波動也將相對縮小，意味著價格不會有太大的漲幅空間存在。而在研調機構集邦科技旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 公布的市場價格預估值中也透露，第 4 季 DRAM 價格一如南亞科先前預期，難再有明顯漲幅，將終結連 9 季上漲態勢。

針對第 4 季 DRAM 價格走勢，DRAMeXchange 指出，由於 DRAM 市場正逐漸由供貨吃緊轉向供過於求，在需求前景不明且供給持續增加下，買方回補庫存意願偏低，如價格轉折向下的趨勢確立，後續能以較低價格取得貨源，就不需急於現在提升庫存水位。

值得一提的是，DRAMeXchange 原先就預估，PC DRAM 第 4 季價格跌價幅度將達到 2%，但受到英特爾傳出新平台供貨不足影響，衝擊筆電市場需求，PC DRAM 消耗量進一步減少的前提下，價格跌幅恐更大。