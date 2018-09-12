博大前8月獲利年增近9成 每股稅前盈餘6.08元

利基型電源供應器業者博大 (8109-TW) 今 (12) 日公告 8 月自結損益，單月稅前盈餘 6091 萬元，月增 4.61%、年增 32.1%，每股稅前盈餘 0.92 元；累計 1-8 月稅前盈餘 4.01 億元，年增 88.32％，每股稅前盈餘 6.08 元。

博大 8 月營收 1.32 億元，月增 8%、年增 16.87%，單月毛利率 51.02%，月增 1.27 個百分點、年減 1.12 個百分點；稅前盈餘 6091 萬元，月增 4.61%、年增 32.1%，每股稅前盈餘 0.92 元。

累計博大 1-8 月營收 8.68 億元，年增 13.38%，毛利率 49.96%，年減 2.49 個百分點，稅前盈餘 4.01 億元，年增 88.32％，每股稅前盈餘 6.08 元。

博大毛利率雖然受到原物料漲價侵蝕較去年同期衰退，但隨營收規模增加，今年以來獲利表現仍較去年同期大幅成長，公司指出，目前原料漲幅還尚可吸收，全年毛利率估能持穩近 50% 左右的水準。

博大下半年醫療、交通等利基型應用需求暢旺，訂單能見度上看 3 個月，加上第三季為傳統出貨旺季，估單季營收將來到全年高峰，可望再創新高；第四季則將僅次第三季，全年營收至少有雙位數以上的成長表現。