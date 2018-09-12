〈PC前景不明〉台廠前8月筆電出貨年減4.6% 二因素干擾明年出貨續跌

英特爾 (INTC-US) 處理器供貨不足，加上美中貿易戰干擾，台廠 8 月筆電單月出貨年減 6.87%，未達 8000 萬台，各代工廠第 3 季出貨也是低個位數季增，研調機構紛紛下修全年展望，甚至明年市場狀況也不佳，其中 TrendFoce 除下調全年出貨預期，估今年出貨年減 0.2%，明年出貨恐持續下滑、年減 0.4%，IDC 也預期，明年全年筆電出貨，將持續下滑衰退。

全球電腦出貨已連 6 年下滑，雖然今年第 2 季出貨正成長，下半年原本市場看好，迎來消費旺季出貨表現可望持穩向上，不過英特爾 CPU 供貨不足，為今年電腦出貨表現帶來許多不確定性。

TrendForce 指出，目前 Intel 新平台仍處在供貨不足狀態，恐影響下半年筆電市場，因此下修今年全年筆電出貨量預估。成長率預估值至負 0.2%。

TrendForce 表示，Intel CPU 供貨不足使 8 月筆電供應出現約 5% 缺口，9 月增加為 5-10%，第 4 季供應缺口恐超過 1 成，供貨不足狀況最快要到 2019 年上半年，才可能全面緩解。

IDC 個人運算研究部市場分析師林璿瑞指出，全球電腦市場在第 2 季升溫，主要是受惠微軟 Win 10 更新，帶動四至五年週期性換機潮，估今年商用電腦成長 1%、家用消費下滑 4%，而 2019 年商用及家用消費市場，預期將持續下滑。

從國內代工廠筆電出貨量來看， 8 月出貨雖然月增 1 成，但年減 6.87%，累計今年前 8 月出貨不到 8000 萬台，年減 4.46%。

其中，緯創、英業達、仁寶預估，第 3 季出貨量皆為低個位數成長，廣達表現最好，估季增 10%，不過換算年增率，也衰退 1 成多，和碩雖估第 3 季筆電營收可季增 15-20%，不過 9 月出貨至少要跟去年相當，財測才有機會達標。

宏碁董事長陳俊聖日前也提到，下半年季節性因素導致消費動能較上半年強，但美中貿易戰及 CPU 供應問題，恐對下半年營運添變數。