國光生雙引擎衝業績翻倍 三年內損益兩平

國光生 (4142-TW) 8 月營收受惠美國流感疫苗填充業務，月增翻倍、年增 2.59 倍，展望第 4 季，將持續供給國內公費三價流感疫苗，營收有望較去年同期更佳。法人預估，國光生明年持續受惠美國流感疫苗填充業務倍增，以及中國流感疫苗市場，兩大引擎推動， 3 年內年營收規模若達到 10 億元以上，可望順利終結虧損。

國光生 8 月營收 1.44 億元，月增 99.1%、年增 259.24%，為今年來新高及歷史單月第 7 高，累計今年 1 至 8 月營收為 3.17 億元，年增 78.29%，為歷史同期次高。

國光生指出，今年 Protein Sciences 的四價季節流感疫苗無菌填充業務，下單量較去年大增 6 倍，約 360 萬劑，主要出貨在 8 月，出貨約到 9/12，挹注 8 月營收跳增，激勵股價今日攻上漲停。

而國光生下半年 9 月起將持續出貨三價流感疫苗，約 350 萬劑，估計今年第 4 季營收有望較去年同期表現更佳。

法人推估，國光生受惠 Protein Sciences 的四價季節流感疫苗無菌填充業務，明年訂單將倍增，中國大陸同步申請四價流感疫苗三期臨床試驗，瞄準現有 3000 萬劑、施打率 2% 的中國大陸市場，目前年出貨量約 50 萬劑同樣有望倍增。

法人指出，由於國光生建廠折舊費用過高，以及研發費用超過 2 成以上，雖然安特羅 (6564-TE) 9/18 興櫃有助增加市場價值，不過真正想要損益兩平、轉虧為盈，仍有待國光生年營收至少達到 10 億元以上，預估至少需要 2 至 3 年時間。