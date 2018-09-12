房東看過來 出租房子也可享免稅優惠

根據房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項，房東不可以限制房客遷入戶口，也不能限制房客不得申報租金支出，但房東就擔心有租金收入要繳稅，對此，國稅局提醒，想享有租賃所得免稅優惠的房東，可以將房屋租給弱勢族群，即可享有免稅優惠。

財政部臺北國稅局表示，個人房屋租賃收入，並非國稅局於綜合所得稅結算申報期間提供查詢的所得資料，納稅義務人應自行列報租賃所得，若符合住宅法規定另享有綜合所得稅減免優惠。

不過如果想要享有免稅，國稅局表示，為保障弱勢族群，鼓勵將房屋出租給弱勢族群，依住宅法第 15 規定，房屋所有權人出租給領有租金補貼的承租人，出租期間收取的租金收入，免納綜合所得稅。

國稅局進一步說明，想減免租賃所得稅負的房東，可以將房屋租給弱勢族群，即可享有免稅優惠，但每屋每月租金收入免稅額度不得超過 1 萬元。且出租期間的租賃所得，可檢據減除必要損耗及費用，即使沒有單據，也可以租金的 43% 計算。

國稅局舉例說明，李君 106 年 4 月出租房屋予領有租金補貼的甲君，每月租金 16,000 元，李君在 107 年 5 月申報 106 年度綜合所得稅時，應以 54,000 元（16,000 元 x9 個月 - 10,000 元 x9 個月）為租金收入，如李君未能提示相關費用憑證，得以減除必要損耗及費用餘額後 30,780 元〔54,000 元 x（1-43％）〕申報為租賃所得。

國稅局呼籲，個人如有出租房屋收取租金，有漏未申報租賃所得的房東，未經檢舉或立案調查前，自動補報補繳所漏稅款，僅補稅並加計利息而已，不會開罰。