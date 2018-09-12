訊連玩美彩妝與Flying Solo攜手 成為其官方媒體合作夥伴

訊連 (5203) 旗下玩美移動成功跨足紐約時裝周，以虛擬妝容攻下時尚新城池，訊連指出，玩美彩妝 App 首度與紐約當紅、集結 70 個獨立設計師品牌的新創時裝平台 Flying Solo NYC 合作，成為其紐約秋季時裝秀的獨家官方媒體合作夥伴，創造獨特互動型態的時尚體驗，使設計師品牌及其作品更加貼近所有喜愛時尚的人士。訊連表示，本次合作包含兩款最新一季發表的時裝秀妝容，具有獨特的霧面半頰彩和相對應的彩色下睫毛展現未來感，以及精選 Flying Solo 時裝秀中兩款復古妝容。經由玩美彩妝 App 領先業界的 3D AR 與頂尖 AI 科技打造，體驗虛擬試妝的前衛新感受，將紐約時裝周的魅力轉化為更具個性、且擁有互動感的彩妝時尚體驗秀。



玩美移動總經理張華禎表示，與具有前瞻性思維的全球時尚品牌 Flying Solo 合作，為全世界的獨立設計師提供超越真實 3D AR 妝容服務體驗。能夠將傳統的時裝週內容提升到另一個全新的境界，使時尚愛好者透過他們的手機即能夠感受令人驚嘆的 Runway 時尚魅力。



而 Flying Solo 聯合創始人兼董事總經理 Elizabeth Solomeina 指出，Flying Solo 以玩美彩妝 App 的先進 AR 技術將獨家秀台妝容以最貼近人群的方式帶給所有的粉絲，讓每個人都可以感覺自己是我們 T 台的一部分。

