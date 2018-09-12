安踏擬組團424億收購的Amer，會成為下一家斐樂嗎？

2008年，一場奧運會將中國帶入了全民體育狂歡，國内各類體育品牌乘勢瘋狂擴張。仿佛在一夜之間，中國的大街小巷就被體育品牌門店佔領。

然而，當國民的熱情消散，積壓的庫存將整個體育用品行業都拖入了蕭瑟的寒冬。之後數年，不少中小體育品牌相繼破產倒閉。至今日，幸存者不過安踏體育（02020-HK）、李寧、361度和特步國際寥寥四家。

安踏：堅持“多元化”戰略

幸存的四家不約而同的走上了批發轉零售、開拓電商渠道的道路，但對於旗下品牌數量卻逐漸產生不同的看法。以安踏為代表的品牌認為旗下品牌數量應如韓信點兵，講究多多益善，採用的是“多元化”戰略；而李寧卻一心專註主品牌，要做戰略收縮。

從2018年上半年的業績看，安踏遙遙領先，位列四品牌之首。仔細研讀安踏財報，還會發現近幾年來安踏主品牌營收增長併不明顯，反倒是2009年收購的斐樂表現突出，今年的增速更是超過了85%！

當切實可感的利益作為正向激勵，安踏也日益堅定了多元化的戰略。2015年以來，安踏已經先後收購了英國運動品牌Sprandi；合資經營Descente業務；以及收購兒童時尚用品品牌Kingkow等。

事實上，安踏仍在不斷尋求自身業務版圖的擴張。

據安踏體育9月12日公告，其已同私募股權投資基金——方源資本向芬蘭體育用品公司Amer提出初步收購意向。中國財團有意按每股40歐元的價格，以現金方式收購Amer全部股權，涉資金額約為46.6億歐元，約合港幣423.9億！

高溢價收購Amer究竟值不值？

據中證網報道，Amer9月11日股價一度暴漲至37.5歐元，股價位於35.87歐元（漲幅24.59%）時被停牌，目前市值約為41.7億歐元。毫無疑問，此筆收購若成功絕對是高溢價！

既如此，第一個問題來了！Amer究竟值不值這個價？相關資料顯示，Amer成立於1950年，1974年首次進軍體育用品，1977年在納斯達克北歐市場上市。

如今，Amer已成為世界頂級的體育器材品牌管理公司，旗下品牌管理產品線覆蓋網球、羽毛球、高爾夫、高山滑雪、越野滑雪、滑板、健身器材及潛水等多種運動項目，是少有的全天候全方位運動器械品牌管理公司。

其在中國運營的主要品牌有高端戶外及冬季運動品牌Salomon薩洛蒙、網羽運動第一品牌Wilson威爾勝、健身器材品牌Precor必確、腕上運動測量裝備品牌Suunto頌拓。上述品牌雖然大眾知名度不高，勝在於細分領域擁有忠實用戶，因此頗具價值。

不過中國有個成語，說的是南橘北枳。Amer若真的被安踏收入囊中，能不能保持以往成績甚至更進一步為安踏帶來新的盈利增長點呢？雖然有斐樂成功的先例在前，必須明確的一點是斐樂在安踏手里用了近10年（安踏2009年收購斐樂）才做到如今的業績。

Amer：安踏的下一個營收增長點

話雖如此，財華社對於安踏收購Amer的前景仍然持樂觀態度。原因有三：一是Amer不同於斐樂，斐樂2009年被出售給安踏時正值低谷，門店總數為兩位數；而Amer近5年營收處於增長狀態，不然安踏也不會給出這麽高的收購價。

二是安踏收購斐樂時，多元化戰略才剛剛露出苗頭，安踏基本處於摸著石頭過河的狀態；而如今安踏旗下已有數個品牌，在資源分配平衡和日常運營管理上較之前更為成熟。

更何況，安踏現有品牌中Descente迪桑特同樣主打滑雪產品，同Amer旗下Salomon薩洛蒙可形成良好協同效應。即使初期存在同業競爭的可能，但畢竟兩個品牌都歸屬安踏，内部協調也比外部磋商來的容易。

三來，安踏挑選了一個恰當的收購時機——2022年北京冬奧會臨近之際。作為中國歷史上第一次舉辦奧運會，2008年奧運帶動了體育用品如服飾產品等的銷售；2022年冬奧會同樣也是中國首次舉辦冬奧會，從重要性和歷史意義看兩次運動會不分伯仲，據此判斷2022年冬奧會也有很大概率引發國人的冬季體育產品消費。

據悉，安踏對Amer的收購最快也要在2018年底才能完成。接手Amer後，安踏仍有足夠的時間對新收購品牌進行配置規劃，迎接2022年冬奧會的來臨。

即使撇開以上，上文提到安踏擬收購Amer全部股權，而不是僅收購Amer在華業務。這意味著Amer在歐洲市場的銷售也將成為安踏旗下業務，這樣一來安踏的海外佈局也必將更加完整。别的不說，借力Amer的海外營銷渠道實現安踏旗下其他品牌的全球範圍内更廣闊面積的覆蓋，就是一大筆可觀回報！

作者：熊思怡

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