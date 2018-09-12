香港首間網上人壽品牌Blue成立 騰訊持股20%

英傑華香港推出全新品牌Blue，為香港首間網上人壽保險公司。投資方當中，騰訊(00700-HK)佔20%，英傑華集團及高瓴資本各佔40%。Blue行政總裁孔德秋表示，憑藉英傑華的國際規模與保險經驗、高瓴專業的資產管理能力及騰訊在科技網絡的實力，可為客戶帶來新體驗。

在成立儀式上，Blue宣佈推出兩項網上保險計劃，包括人壽保險及危疾保障，平台以簡單及彈性為賣點，投保人只需答三條簡單的健康評估問題，即可獲得保障。孔德秋表示，定期人壽可按需要更改保障計劃，無需手續費，客戶更有機會在更改計劃及終止時獲退還部分保費。

由於Blue專注全網上保險銷售，孔德秋表示，平台不會有代理員工，因此客戶投保不用承擔代理人佣金，可將價值投放於投保人。與傳統產品不同，傳統產品可能設計得很複雜，但網上的產品非常簡單及靈活。

對於未來網上銷售保險市場，孔德秋充滿信心，他指出，按保單數目計，本港全網上銷售佔比不足1%，他認為，現時佔有率超低，是一個好的機會令有能力的保險公司去發展，讓市民有更多選擇。

文：敖璐斯

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