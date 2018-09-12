〈理財〉投資型保單熱賣爭議多 5大步驟精挑6張變額萬能壽險

投資型保單熱賣，今 (2018) 年前 7 月初年度保費收入創金融海嘯以來新高，不過投資型保單銷售爭議也頻傳，讓消費者在挑選保單時常常不知道如何下手，只能聽從營業員話術，台灣理財規劃產業發展促進會 (TFPA) 與《Smart 智富》月刊合作評比，並提出 5 大步驟，精選出 6 張優選變額萬能壽險，教你聰明投保。

根據壽險公會統計，2018 年投資型保單新契約保費收入持續增加，今 (2018) 年前 7 月，投資型壽險與年金險占全部保險初年度保費收入的占比達 38%，創金融海嘯以來新高，主要是受到全球資本市場帶動、美元升值及保險公司推動新連結標的等影響。

投資型商品熱賣，相關銷售爭議跟著不斷，金管會甚至將修正投資型商品銷售應注意事項，規定 70 歲以上高齡者投保過程需錄音錄影擇一進行。

對此，政治大學風險管理系與保險學系主任教授彭金隆指出，事實上，投資型保單受到高度規範，費用內容相對透明。不過，由於投資型保單相對傳統保單較為複雜，業務員在銷售時一旦未能說明清楚，就容易產生爭議。

其實投資型保單的功能多元，其中變額萬能壽險因連結壽險保額，讓保戶小保費也能買到高保障，在終身壽險保費高、民眾有投保需求又怕保費負擔沉重的現在，可以用投資型保單中的變額萬能壽險取代終身壽險或定期壽險，作為個人在進行壽險保障規畫時，應該入手的第一張投保保單。

為增進國人對投資型保單的認知與了解，2018 年，《Smart 智富》月刊年度保單評選活動，特別針對投資型保單中、兼具保障與投資功能的變額萬能壽險進行評選，最終選出 6 張優選保單。

《Smart 智富》月刊社長朱紀中指出，變額萬能壽險讓消費者可以同時擁有保障與投資，對收入有限（25 歲～30 歲）的小資族、家庭責任重（30 歲～45 歲）的三明治族、乃至想做財富傳承（45 - 最終歲月的退休族和高資產族來說，只要搞懂保單內容，依循評審專家建議的 5 大挑選邏輯，就能挑到符合自身需求的優選變額萬能壽險，同時轉嫁人身風險並累積資產。

此次評比的 5 步驟分別是：

步驟 1：保戶能選擇的保額彈性，範圍愈大愈好

步驟 2：買保單的成本與費用率，愈低愈好

步驟 3：每萬元保額成本愈低愈好

步驟 4：最好有附加附約功能，提供更多其他障

步驟 5：連結的投資標的，種類愈多樣化愈好

依照此五大步驟，最終評選出的 6 張變額萬能壽險保單分別是：一、「康健人壽旺得福變額萬能壽險」對 30 歲女性特別划算，保費 VS 保障桿槓效果高，甚至可替代定期壽險。二、「中國人壽鑫利人生變額壽險」的各年齡層保費相對較低，適用第 5 回生命表，保險成本低。三、「遠雄人壽金吉利變額萬能壽險」對高齡有保障需求者可選。四、「第一金人壽富貴人生變額萬能壽險」的保費費用同類型保單中相對較低，且沒有超額與解約費用。五、「第一金人壽致富達人變額萬能壽險」是躉繳型保單中保費最便宜。六、「台灣人壽金采 88 變額萬能壽險」是躉繳型保單中，保費費用率最低。