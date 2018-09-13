定期壽險可轉終身險 國壽全台首創轉換選擇權保單

少子化造成扶養比越來越高，年輕人經濟負擔大、家庭責任重，雖有規劃終身壽險的保障需求，卻因一開始收入有限，常以保險費較便宜的定期壽險為投保優先考量，等到未來收入增加後，再規劃投保終身壽險，但屆時可能因體況變差或利率變化導致保險費變得比較貴，或甚至市場上已經沒有當初想要的商品可供投保。為此，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽首創將定期壽險結合保單轉換選擇權。

國泰人壽表示，針對年輕人的需求，首創將定期壽險結合保單轉換選擇權，投保時是一張低保險費的 10 年期定期壽險，於第 5 及第 8 保險單年度，可依自己的生涯階段需求以及收入狀況，選擇將定期壽險轉換為終身，且按照投保時約定的終身費率繼續繳交 15 年或 12 年的保險費，並享有終身保障。

國泰人壽進一步指出，有別於市面上一般定期險期滿更換契約轉成終身險，須以換約的當時年齡來計算保險費、並且重新計算繳費期間，透過定期壽險結合保單轉換選擇權，可以讓繳費年期繼續延續，更重要的是，保險費費率是以最初投保的年齡做為依據，避免因年紀增長導致保險費率上升所帶來的負擔。

國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，投保定期壽險結合保單轉換選擇權的好處是能以年輕時的身體狀況、較便宜的保險費先行投保，並鎖住以原投保年齡計算未來轉換為終身壽險的保險費率水準，即使未來保單利率上升或經濟情況仍不許可，也可以選擇不轉換，繼續維持定期保障，若保險期間屆滿時仍生存者，還可享有一年的保險費回饋。

以 25 歲男性投保為例，每月僅需繳交 160 元保險費，即可享有保額 100 萬元的定期壽險保障，10 年滿期還可領回 1800 元；假設投保 5 年後經濟狀況穩定，選擇轉換為終身壽險，則保險費仍以 25 歲為計算基礎，保險費變更為每月 2760 元並僅需續繳 15 年，即可終身享有 100 萬元的壽險保障，且於轉換為終身壽險的下一個保險單週年日，若仍生存者還可提前領回 1800 元。