美元保單買氣降 人民幣保單賣到翻 前7月新契約保費年增8倍

金管會今 (11) 日公布今 (2018) 年前 7 月外幣保單銷售狀況，其中，受到新台幣下半年回貶影響，美元保單買氣已出現下滑，但人民幣保單還是超夯；今年前 7 月人民幣保單新契約保費收入 (FYP) 累計達 58.74 億台幣，較去年同期成長 889%。

據金管會統計，今年前 7 月外幣保單 (美元、人民幣、澳幣) 合計新契約保費收入達新台幣 4028 億元，較去年同期的 2908.74 億元，成長 38%。

在 3 大類外幣保單中，又以人民幣保單成長率最高，今年前 7 月人民幣保單新契約保費收入累計達人民幣 58.74 億元，較去年同期的人民幣 5.94 億元、大舉成長 889%；其中，投資型人民幣保單，前 7 月已進帳人民幣 56.59 億，年增率高達 1096%。

金管會表示，人民幣投資型保單前 3 大公司分別為：台灣人壽、南山人壽及中國人壽，其賣得最好的人民幣保單都是連結到「目標到期基金（TDF）」的商品，因為投資收益高，因此深受青睞。

而美元保單部分，截至 7 月底，新契約保費收入為 114.44 億美元，較去年同期成長 40%，受到新台幣走貶影響，美元保單年增率已開始減緩，從今年 5 月的年成長 62%、6 月的 47% 到 7 月只剩下 40%。不過，美元保單買氣雖然下降，但外幣保單中最大占比還是美元保單。