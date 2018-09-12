中譽集團(00985-HK)2.6億元購投資基金公司

中譽集團(00985-HK)公布，該公司之間接全資附屬公司Happy Jumbo Limited收購Adair、Golden Avenue及Westfield全部股權，交易代價3315萬美元(約2.6億元)。

Adair 持有兩項投資基金的投資權益，該兩項投資基金分別集中於在認可交易所上市的證券及一家度假租賃預訂平台。Golden Avenue持有一項投資基金的投資權益，該項投資主要集中於非公開交易之股本證券，結構融資項目以及包括美國、加拿大、澳大利亞、南美洲、日本及/或韓國在內的地區之風險投資交易。Westfield 持有三項投資基金的投資權益，該三項投資基金分別集中於非公開交易之證券，在證券交易所上市或交易的證券或場外衍生工具，及投資組合的投資，主要包括媒體公司的證券、媒體平台(供開發商和運營商使用)、電訊、遊戲、教育、旅遊、移動互聯網、社交網絡、電子商務、在線金融空間及其他創新技術。

該公司指，收購事項將使該集團現有投資組合多元化及擴闊其收入來源。

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