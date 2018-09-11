中金稱劃轉國資充實社保將為中國降稅費打開空間

最近圍繞社保從嚴征收加重企業負擔引發熱議，中國大型投行--中金公司最新報告稱，高質量地持續擴大內需必然要求降低中國奇高的“強制儲蓄率”，但降稅費可能會進一步增加財政的壓力；中金認為劃轉國資充實社保有助於實現社保制度的公平性和可持續性，也會使得下調社保費率更加遊刃有余。

而且劃轉國資充實社保一方面可以調整國企股權結構，通過股權多元化激發國企活力；另一方面，社保基金可以發揮其資本管理的專業優勢，盤活存量資本，提高資本效率，實現資本的保值增值，壯大社會保障戰略儲備。

“社保高費率是為了應對企業職工基本養老保險制度成立之初的空賬運轉，...這樣的歷史包袱通過劃轉國資充實社保的方式解決合乎情理。”報告稱。

據中金測算，2018至2050年間企業職工基本養老保險累計缺口的現值為56.6萬億元人民幣，相當於2017年GDP的68.4%，其中轉軌成本占了近1/3，這也是中國目前以及未來十多年企業職工基本養老保險出現收支缺口的最主要原因。

“劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案”在2017年11月終於落地，明確劃轉目標是彌補因實施視同繳費年限政策形成的企業職工基本養老保險基金缺口，劃轉比例10%，2017年試點先行，2018年及以後分批劃轉。

“不過目前的進度卻較為緩慢，10%的劃轉比例也不足以彌補所有的轉軌成本，還有待提升。”報告稱。

國務院總理李克強在今年兩會後的記者會上曾表示，會通過劃撥國有資產收益來增加社保基金的總量。據社保基金理事會，2017年社保基金權益投資收益額為1,846.14億元人民幣，投資收益率為9.68%；自成立以來年均投資收益率為8.44%，累計投資收益額約10,074億元。

國務院常務會議最新表示，目前全國養老金累計結余較多，可以確保按時足額發放，在社保征收機構改革到位前，各地要一律保持現有征收政策不變；同時抓緊研究適當降低社保費率，確保總體不增加企業負擔。



路透北京9月11日

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