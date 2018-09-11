【統一投信】貿易戰紛擾 台股反覆打底

美國向中國加徵 2,000 億美元商品關稅諮詢期甫結束，總統川普就於 7 日表示，預備對另外的 2670 億美元中國進口商品加徵關稅，還說日本將是下個貿易戰目標。8 日川普又建議蘋果公司移回美國生產，以避免美中貿易戰影響。貿易戰可能擴大的不確定性，引發股市賣壓，台股加權指數 10 日跌破年線後，進入反覆打底。

統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，貿易戰的不確定性，打壓投資人風險愛好，近日外資對台股的買賣動作不大，但內資觀望減碼導致籌碼零亂，台股不少高獲利電子族群本益比已降至非常低，然而，美國總體經濟表現穩健，美股維持多頭走勢，聯準會下半年再升息兩次各一碼的規劃也幾乎底定，次數或幅度不致再增加，整體而言，台股是上檔有壓，但回檔也不會太深，預期加權指數還是區間震盪機率高，關注獲利前景明朗、低基期個股。

劉彥伯指出，美國總統川普發動的全球貿易戰是變化球，易引發市場短線動盪，但目前看來是聲勢威嚇大於實質，而且，畢竟他也面臨著 11 月期中選舉壓力，過度傷害其他貿易夥伴可能拖累全球經濟，亦不利美國經濟發展與美股走勢，相信在貿易協商過程中，應會取得較平衡的作法。

從總體經濟來看，美國 8 月非農就業數據連續 95 個月增長，新增非農就業人口來到 20.1 萬，高於預期的 19.5 萬，8 月私人企業平均時薪年成長率 2.9%，增幅創 2009 年中以來最大，失業率 3.9% 則與上月持平，就業市場持續改善，但改善幅度已接近平緩，也使得整體消費的擴張速度趨緩；但製造業 PMI 與 ISM 製造業創 14 年新高，美國總體經濟狀況仍是穩健成長。

美國景氣表現牽動聯準會升息計劃，影響全球資金流動。劉彥伯指出，聯準會 2018 年升息 4 次的機率已經幾乎底定，聯邦基金利率期貨顯示 9/26 升息機率 96%、12/19 升息機率 69%，由於失業率位於低點，通貨膨脹維持溫和，聯準會將會緩慢升息以避免經濟過熱，升息造成美元走強，導致熱錢流出，這已是預期中會發生的事，只要可預期，對市場衝擊不致太大。

產業方面，蘋果即將發表新機，劉彥伯表示，智慧手機市場已是成熟期，基本換機潮仍在，但成長性可能不如過去幾年；iPhone 整體新規格變化不大，但低價可望拉升買氣；雙卡雙待也是本次亮點之一，不過還要看是三款新機都有配備，還是只有高階有，會影響買氣。另外，新趨勢的三鏡頭與後鏡頭擴增實境（AR) 應用，會讓消費者期待 2019 年的新機，這也可能會分散 2018 年的買氣。

因此，對於蘋概股的布局，以技術門檻高、居產業領先地位、產品應用層面廣，且股價基期不高的個股為主。整體電子股布局以中長線趨勢為主軸，看好需求強勁的網路伺服器相關個股，2019 年將積極布建的 5G 基礎建設受惠股，應用與趨勢發展正向的高效能運算 (HPC)、人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、汽車電子等。

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