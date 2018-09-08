波音、空巴全都「MIT」 揭密台灣千億航太聚落

文／今周刊編輯團隊

航太業，共有航太製造和維修兩大核心業務，在台約有 150 家廠商、貢獻 14100 個就業機會。前者，指飛機引擎、機體結構等零組件生產，以年營收 275 億元的漢翔航空工業居台廠之冠；後者，則指飛機引擎、機體維修和飛機改裝，該領域龍頭是年營收 4 百億元的長榮航太。

「每一天有超過 12 萬架飛機飛上天空，其中 9 成都有漢翔提供的零件！」漢翔董事長廖榮鑫透露，公司直接出貨給國際大廠的一階供應商訂單占比已逼近 5 成。

漢翔苦熬逾十年出師

品質、交期、成本，嚴控把關

「漢翔進入民機約 20 年，前 10 年、15 年非常非常辛苦……。」廖榮鑫回憶，1990 年代，先是法國宣布出售幻象 2000 戰機給台灣，美國也同意出售 F-16 戰鬥機，讓台灣製造的經國號訂單減半，2000 年經國號停產後，找不到新訂單的漢翔，營收也如跳水般滑落，「從 236 億元，4 年就掉到 91 億元……，快死掉、沒有活路。」漢翔花了 10 年才由虧轉盈，15 年，營收才回到原來的 236 億元的水平。

漢翔今年上半年交出營收、獲利新高的成績。回首來時路，廖榮鑫不諱言，航太製造產業結構還不完整，除了漢翔營收破 2 百億元，其他沒一家超過 10 億元。為了把餅做大，兩年前，他帶頭成立「台灣航太產業 A-team4.0 聯盟」，並免費輔導會員申請航太認證。

漢翔去年正式簽約，取得「國機國造」政策中 66 架高教機、價值近 7 百億元的委製合約，讓它有機會放大供應鏈的能量。

千附跨引擎機匣市場

投億元設備、搶進高規供應鏈

從製鞋機起家的千附，一路做到奇異最新的 LEAP 引擎、美國最大的航太國防公司洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的愛國者飛彈相關零件，以及美商應材（Applied Materials）面板設備關鍵製程所需的「真空腔體」。

30 多年前，千附不過是提供漢翔經國號機身結構的小供應商，直到 2006 年，為擠進高規格供應鏈，大膽投入以億元計的設備投資，是跨進引擎機匣生意的關鍵。

千附總經理賴志明不諱言，一架飛機，引擎費用約占 3 分之 1，是最貴的零組件，只要通過認證，且價格、品質、交期達標，擁有訂單能見度長、穩定等好處，但航太要賺錢很辛苦，資源投入和經驗累積都需要時間，從技術導入到量產出航太零件至少要兩年，初期也不見得能賺到錢，這是一種取捨。

受惠「國機國造」利多

航太版圖擴展、產值成長百億

簡志維觀察，受惠國機國造帶動、民機成長和國際維修市場版圖持續擴大，「今年，產值加總會成長 1 百億元。」

下一站，來到台南仁德，發現台灣航太產業的蓬勃發展，連過去數十年主要承接軍方、政府飛機維修的台灣老字號飛機維修廠亞洲航空也不缺席。

目前亞航民機維修營收占比已成長到 3 成，未來目標提高到 5 成，並成為亞太窄體機的維修中心。亞航董事長盧天麟難掩得意地說，亞航優勢是有多型飛機原廠授權，已建構完整與客製化維修能量，從未拖延過任何交期，深受不少客戶信任。



來源：《今周刊》 1133 期

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