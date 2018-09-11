惠譽：主權評級潛在風險正上升 或作相應調整

惠譽環球主權評級主管James McCormack介紹，2018年度，主權信貸評級狀況總體良好。今年前8個月，已有9次上調及5次評級下調。在評級展望方面，惠譽目前將14個主權評級列於正面展望，14個列於負面展望，發達市場展望優於新興市場。今年餘下時間，他表示主權評級展望呈現平衡發展趨勢。然而，潛在風險正在上升，評級或會做出相應調整。

未來正面支持因素包括全球經濟增長依然保持堅挺，商品價格自低位回升，美國政策性利率的提高並未導致發達或新興市場主權國家融資成本提高。但對展望影響較大的因素包括美國和中國進行貿易戰，以及美國更廣泛貿易政策的不確定性；美元走強被視為與新興市場主權評級下調息息相關的因素；隨著央行在2019年逆轉量化寬鬆政策，全球金融市場環境趨緊；中國經濟放緩。在過去數月，風險評衡绂兄正向不利方向發展。

美元近期走強，惠譽首席經濟師Brian Coulton分析，這與美聯儲繼續加息，但歐日央行卻繼續寬鬆貨幣政策所致，預期美元仍有5%升值空間。他估計美聯儲2018年餘下時間再加兩次息，2019年加三次息，2020年加一次息，將息率回復至3.5%水平，這輪加息周周期才會完結；屆時市場波動性會進一步增加。

而近期美元強勢導致不少新興市場貨幣貶值，施帝文認為不會引發新一輪新興市場金融危機，因為已增加外匯儲備，採用更具彈性外滙措施，更好應對當地貨幣貶值問題。

中國經濟正在逐步放緩。惠譽亞太區主權評級主管施帝文（Stephen Schwartz)，於9月11日記者會上表示，惠譽估計在2017年6.9%增幅基礎上，2018年將放緩至6.6%，而2019年將進一步放慢至6.3%。政府採取緊縮措施應對金融風險是主要增長放緩原因，而中美貿易摩擦升級令其影響加劇。去槓杆化的努力成功穩定了宏觀槓杆比率，對影子銀行業風險較高，透明度較低的放貸打擊尤為有力。

中國政府的經濟政策已從此前的專注於應對金融風險轉向寬鬆。考慮到對金融去風險的側重和經濟負擔，政府似乎在盡力避免新一輪大規模的信貸刺激。但是，如果經濟放緩的幅度高於惠譽預期，政府可能出台進一步刺激措施或會對未來評級造成下行壓力，例如增加負債率，讓經濟發展不平衡。不過對於地方政府增加發債支持地方基建，他認為項目具透明度，不屬負面因素。還有，隨著中國區域影響力的增強，與鄰國之間的摩擦亦會對評級展望構成壓力。惠譽在2018年3月確認中國A+/穩定的主權評級。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)