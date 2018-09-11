【異動股】特高壓板塊再度走強 大連電瓷(002606-CN)等2股漲停

今早，特高壓板塊再度走強，截止發稿，大連電瓷(002606-CN)漲停報4.81元，通光線纜(300265-CN)直線封漲停報6.17元，許繼電氣(000400-CN)漲5.51%報8.62元，金利華電(300069-CN)漲4.82%報12.19元，平高電氣(600312-CN)漲4.21%報5.69%元，特變電工(600089-CN)、通達股份(002560-CN)等個股均拉升漲逾2%。

消息面上，近日，國家能源局下發《關於加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》，明確列出了青海至河南特高壓直流工程、陝北至河北特高壓直流工程等9項需加快推進的輸配電重點工程，具體涉及12條特高壓線路，預計核準開工時間在2018年四季度至2019年，合計輸電能力為5700萬千瓦。

繼2015—2016年特高壓集中建設高峰期後，2017年特高壓整體核準及開工迎來低谷，導緻2017年相關招標量減緩，2018年收入確認也同比顯著放緩;今年上半年以來，特高壓新核準及開工線路明顯回溫，陸續有張北柔直、蒙西-晉中、烏東德-廣東、青海-河南等多條線路核準/開工，整體投資顯著回升。

中金公司表示，根據規劃考慮2018—2019年後續仍將有9條重點線路提速，預計在2018—2019兩年内將共計有12條線路核準/開工，以單條線路動態投資200億的水平測算，預計共將帶來約2400億的投資增量，考慮線路建設及收入確認，將顯著利好2019—2021年間特高壓板塊相關設備及工程總包企業收入及業績增長。

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