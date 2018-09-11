【異動股】5G概念股表現搶眼 縱橫通信(603602-CN)漲停

今日早盤，5G概念股表現搶眼。截至發稿，縱橫通信(603602-CN)漲停報27.32元，高斯貝爾(002848-CN)漲停報10.9元，新易盛(300502-CN)漲6.18%報20.8元，中通國脈(603559-CN)漲逾6%，劍橋科技(603083-CN)漲超5%，超訊通信(603322-CN)、邦訊技術(300312-CN)、通宇通訊(002792-CN)等紛紛跟漲逾3%。

消息面上，華為9月5日在國内正式發佈了全球第一個完整支持5G的芯片——麒麟980。華為主導的Polar碼成為5G控製信道eMBB編碼的最終方案後，目前各家公司向ESTI聲明的5G Polar專利情況顯示，華為的專利數量也排在第一位。有報道稱，華為已經向光模塊廠商華工正源下了國内首個5G訂單。這意味著5G產業的大幕已經拉開。

此外，9月7日媒體報道，在愛立信位於瑞典希斯塔的實驗室，愛立信與高通合作，利用一款智能手機外形的移動設備撥打了全球首個5G電話。這個通話利用了39GHz毫米波頻譜和愛立信商業化5G NR Air 5331基站，以及一款採用高通骁龍X50 5G調製解調器和無線子模塊的測試設備。

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