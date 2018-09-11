【馮冠華專欄】川普的抉擇：貿易戰、中期選舉、美企立場和中方反撃

9 月 11 日推介 - 滙豐（5）。

1）上日港股市況總結：受貿易戰消息拖累，加上 A 股的不濟，恆指週一表現繼續疲弱，盤中更曾一度下跌逾五百點，最終收報 26613 點，下跌 361 點。大市成交額按日下跌約 16% 至 929 億。滬深港通成交金額也下跌約 10% 至 76 億；流向仍為淨流入（已是連續第五天），金額約 6 億。藍籌股 6 升 44 跌。

板塊方面，水泥及半導體是重災區；教育、蘋果相關、阿里系、醫藥、汽車、澳門博彩、內銀及內房股全部呈現弱勢。石油及中資電訊股份則相對表現較好。騰訊（700）早市曾一度因回購消息而造好，但盤中又傳出其「天天德州」即日停止充值並在 9 月 25 日清空，股價倒跌 1% 收場。做空方面，佔大市成交又回升至 14.8%。牛熊証街貨最新比重為 41:59，重貨區方面，熊証重貨區下移至 27600-27649，牛証則分散在 26150-26499。

簡評：恆指昨天又再是慘不忍睹。今年的強勢股如海螺（914）、華潤水泥（1313）和華虹（1347）均被血洗，甚有追跌之味。國際金融股滙豐（5）及友邦（1299），這些理應受惠利息上升的股份更創多月新低。阿里、騰訊及京東壞消息接連出現，更糟的是 A 股跌穿 2700 點也毫無反彈之勢，市場信心已如紙般薄弱。

恆指四日已大跌 1359 點，貿易戰引發的超賣甚明顯。以川普過往的急進，和其不停大聲叫喊現今美國何等強大，數據那麼威風之下，2000 億關稅應早已出台；但現實卻不，也令筆者從新再想昨天的推斷是否有錯。

福特已回應不會回國建廠，蘋果如顧及股東利益也不會響應美國本土制造（庫克早在 5 月已表態不贊成關稅）；所以川普要考慮的，相信是共和黨會否因實施 2000 億關稅而在中期選舉失票。筆者從新再聽川普在空軍一號的說話，指出額外關稅取決於中國。

有趣的是，商務部在過去幾天保持緘默，擺出「敵不動，我不動。」姿態。引蛇不出洞，而硬推關税極有可能換來反撃美國巨企之風險，正接影響中期選舉結果，所謂「一子錯滿盤皆落索」，總統先生可能會用拖字訣。恒指要有像樣的反彈，相信要在貿易戰問題上有所突破。如川普在未來幾天不出招，市場情緒是有機會大逆轉的。如讀者欲博反彈，滙豐股價已跌至往績 6 厘息率，進可攻退可守，可關注。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週一個別發展，科技股在連日走弱後有反彈，但蘋果及亞馬遜卻走低。道指下跌 59 點或 0.23%，標指和納指則分別上升 0.19% 及 0.27%。美滙指數回落至 95.15，十年期國債債息約持平在 2.935%。紐約期油上升 0.1%。港股 ADR 下跌 73 點，相當於恆 26540 點水平。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

騰訊（700）昨天再回購 12.4 萬股，作價介乎 321.2 至 312 元，涉資 3,910 萬元。

4）新股訊息 ：

SIM 卡及增值券批發及零售商港亞控股（1723）今天公開招股，每股發售價介乎 1 至 1.3 元，每手 2000 股。另外，信源企業（1748）也在今天開始招股，每股發售價介乎 1.29 至 1.76 元，每手 2000 股。

內地連鎖火鍋店海底撈（6862）周三起招股，每手 1000 股，入場費 17979.37 元，成為史上入場費最貴新股。

市場消息透露，美團點評（3690）孖展認購有進一步提升。綜合 13 間證券商，合共借出孖展額逾 11 億元，包括富途證券借出 3.76 億元、老虎證券國際借出 2.5 億元、海通國際借出 1.9 億元及輝立證券借出 8000 萬元。以其公開招股集資 17.29 億元計，相當於認購額的 64%。

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