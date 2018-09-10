【安聯投信】美中貿易談判糾結 市場趨避心態濃投資等級債吸睛居冠

美中貿易談判陷入僵局，壓抑科技股，風險性債券表現也相對疲軟，惟同時美 ISM 製造業指數升至 14 年高點，加上大量投資等級債發行，亦壓抑公債與投資等級債的漲幅。受此影響，根據美銀美林引述 EPFR 截至 9 月 5 日當周，投資等級債資金淨流入 16.4 億元居冠（見表）。

根據統計，第三季以來，在美中貿易風波延續、先有土耳其里拉波動，又有眼前阿根廷披索的震盪，都讓新興市場貨幣相對承受壓力，而受惠於美股展現持續強勁的美高收債，表現上相對要來得穩健，並持續成為市場資金青睞的標的。受惠於美股續創新高，可轉債第三季以來上漲逾 4%。

在投資等級債方面，安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，受到美中貿易談判發展糾結影響，市場趨避，截至 9 月 5 日當周，投資等級債資金動能大幅回溫，資金淨流入 16.4 億美元，主要流入短天期債。今年以來淨流入累積至 1001 億美元，突破千億元關卡。

許家豪表示，今年投資等級債資金流突破千億花了八個多月的時間，相較 2017 年僅費時四個月又一周的紀錄，將近多了一倍的時間，相較之下，資金動能轉弱，主要是受到今年以來利率風險干擾所致，加上美元走強提高非美投資人成本，進而壓抑市場需求。

在高收益債方面，安聯美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 產品經理但漢遠表示，美中貿易談判陷僵局，加上部分族群面臨漲多回檔整理壓力，油價也拉回至兩周以來低點，壓抑風險性資產；雖然如此，9 月以來美高收益 BB-B 級的表現卻要來得相對穩健。

根據統計，第三季以來，美國高收益債 CCC 級利差由 733 基本點收斂至 702 點，BB-B 級利差自 319 基本點降低 22 個點至 297 基本點。以收斂幅度來說，BB-B 比 CCC 更佳，顯示有基本面、技術面及低違約率優勢的 BB-B 級，更具投資價值。

回到基本面，根據供應管理協會 ISM 公布，2018 年 8 月美國非製造業採購經理人指數 PMI 自 7 月的 55.7 升至 58.5、創 6 月以來新高，遠優於市場預期。這意味美國商業活動連續第 109 個月呈現增長。16 個非製造業產業 8 月回報成長，營建、運輸與倉儲的成長力道最強。

但漢遠表示，近期美國高收益債市場氣氛，主要受到土耳其與新興市場雜音影響而承壓，但美國高收益債具有強勁的第二季企業獲利做支撐，加上違約率仍可望在企業體質強健的前提下維持在低檔，投資人對於後市仍可抱持正向態度。

展望後市，但漢遠表示，目前信用債多頭持續，但要留意品質。隨著政策利率不斷走升，考量到公司要負擔的利息支出也會隨之走高，特別是對於較低信評公司，例如 CCC 級的企業，屆時利息負擔相對也會較高，所以在布局高收益債的策略上，聚焦在 BB-B 級或以上的高收益債券，應會是追求相對穩健收益的較佳策略。

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