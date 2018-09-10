基金開箱文》安聯美元高收益基金搶先看

今年同樣由台灣投資人最愛 1 的安聯收益成長團隊管理的新基金登台了，但與股債混合的安聯收益成長基金不同的是，這是一檔純美國高收益債券基金，最近美國經濟狀況強強滾，不只是股票型投資人想要找好的美股標的，美國高收益債券也因為企業盈利增加等利多因素，再度吸引投資人目光。anue 鉅亨買基金這次搶先為你開箱，來仔細看看這檔新基金值不值得投資。

1 此處以台灣人持有境外基金的規模做判斷，僅計入以美元計價的基金，資料截至 2018/9/4，資料來源: 晨星。

1. 安聯收益成長基金為何受到台灣投資人寵愛？

安聯收益成長基金除了績效不錯（過去三年累計報酬達 30.3%），它是以美元資產為主的平衡基金，也因此相較一般美國股票基金，有較佳的抗震能力。除此之外，該基金過去 12 個月平均配息率達 9%，也難怪成為台灣投資人最愛的基金之一。這次安聯美元高收益基金也是同一個團隊管理，感覺蠻值得期待！



2. 安聯美元高收益基金買什麼？

最新登台的安聯美元高收益基金專注於美國高收益債券，相較於其他美高收基金可能有混入非公司債債券（例如混入不動產抵押貸款證券等），安聯在公司債的純度較高，且以信評的角度來看，較低評級的債券持有較少，反而集中在較高信評的高收益債（BB-B）。從總持有投資項目來看，安聯美元高收益基金投資較為分散。

美國高收益債基金內容大比較（％）（表一）

資料來源：晨星，* 基金公司月報，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/9/4。上表基金為該類別台灣投資人持有規模最多的前 5 名，較高評級高收益債券與較低評級高收益債券指的是 BB-B 與 B 以下包含沒有評級之債券。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

3. 配息比一比

說到投資高收益債券基金，沒有人不在意配息率吧？下表將晨星美國高收益債券基金類別的配息率前 15 名列出，同類組的過去一年平均和最近一期的配息率分別是 6.19% 和 6.08%，安聯美元高收益基金則是 8.68% 和 8.38%！

美國高收益債基金配息以及績效比較（％）（表二）

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，* 基金公司月報；資料日期：2018/9/4，績效以美元計算至 2018/8/31，同類型是指晨星美國高收益債券類別內以美元計價的基金。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

4. 費用比一比

在基金內扣的管理費用方面，這檔基金的管理費用為 1.39%，略高於同類平均的 1.14%。

美國高收益債基金費用率比較（％）（表三）

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，* 基金公司月報；資料日期：2018/9/4，績效以美元計算至 2018/8/31，同類型是指晨星美國高收益債券類別內以美元計價的基金。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

5. 基金過去表現怎麼樣？

以滾動一年的績效來看，安聯收益成長基金與同類型基金平均差異不大，比較明顯的是在 2015、2017 年末有一段表現較為落後，近期表現有轉強，若以累積績效來看，一到三個月的表現與同類平均相去不遠。

基金過去績效（滾動一年）

總結這檔基金的特色在於在「美國＋高信評高收益債」的純度較純，如果想要買較優質的美國高收益債券的投資人，這檔基金會是不錯的選擇。此外優勢是配息率，安聯美元高收益基金的配息率在過去一年平均或是最新一次配息都在 8% 以上。在下一篇開箱文中，我們將會實測將會對這檔基金進行一波測試，看看這檔基金在遇到不同狀況的時候會有怎麼樣的表現，以及與其他基金進行更深入的比較。

鉅亨精選基金

>> 安聯美元高收益基金 - AM 穩定月收類股 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。



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