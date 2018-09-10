行業競爭加劇，營收止步不前的中智全球未來能否維持淨利增長？

醫療健康與我們每一個人的生活息息相關，而隨著全球人口的增長、加速發展的城市化以及慢性疾病與併發症治療需求的增加，全球醫療保健支出顯著增長，全球範圍內醫療健康行業也呈快速穩定增長的態勢。

9月7日，中智全球控股有限公司（以下簡稱：中智全球）在港交所遞交上市申請。資本市場中的醫療健康板塊又添新成員。

公司業績平平，業務缺乏增長點

中智全球營運一個醫療科技平台，通過雲技術於單一平台上整合所有會員及註冊醫療場所。其主要收益來源為向付費會員收取的會員年費，且增加付費會員數目的能力受到增加及挽留註冊醫療場所的重大影響。目前，該平台運營範圍涉及美國、加拿大及英國，並且正在進駐中國。

不僅營運範圍不斷擴大，中智全球近三年的純利按年也有增長。根據招股說明書的財務數據顯示，2015財年至2017財年，公司分別實現收益3013.5萬美元、3083.4萬美元、3199.9萬美元；實現純利480萬美元、700萬美元、781萬美元。

（圖片來源：港交所）

通過以上數據可以看出，中智全球財務增長速度不瘟不火，業績也沒有多麼驚人的表現。對於其發展方式，中智全球表示，其會員基礎透過以下三種主要方式實現增長：(1)增加平台的醫療場所，以吸納更多會員，單筆年度會籍費用訪問更多的醫療場所；(2)增加平台的會員以吸納更多的醫療場所，可受惠於已符合要求的會員，減少合規所投資的時間及精力；及(3)向醫療場所及會員出售專門為節省彼等獲取及維持合規性的時間及金錢而設的額外附加產品及服務。

（圖片來源：港交所）

財華社認為，中智全球的業績增長在一定程度上得益於全球醫療健康行業整體發展的大環境。業務發展主要依靠對接會員和醫療場所，業務增長模式單一；不溫不火的業績表現，也很難支撐公司未來在股市中有強勁的表現。

公司發展過於依賴會員

根據灼識諮詢，美國供應商資格認證市場2017年以收益計的總規模為878萬美元。如果以付費會員數目及收益計算，2017年中智全球為美國供應商資格認證市場的領導者。根據灼識諮詢，由於醫務人員數目較供應商代表數目多至少15倍，故可能將會有更多供應商資格認證服務供應商進軍醫療人員市場。

由此可見，在美國醫療健康行業市場競爭激烈，中智全球將面臨一系列不可預測的風險和抑制因素。

首先，由於中智全球連接的是平台會員和醫療場所，在有更多供應商資格認證服務供應商進入市場的大背景下，維持會員的信任對其發展至關重要。但隨著更多資格認證服務商進入醫療人員市場，市場分流是企業發展過程中在所難免的。此外，中智全球對接會員與醫療場所的運營模式決定其對互聯網的依賴程度較高，在一定程度上存在洩漏會員就醫資訊的風險。如果造成資訊洩漏造成公司信譽受損，同樣影響會員對公司的信任。

其次，企業業務主要覆蓋歐美地區，相對於其他地區，歐美地區對醫療健康水準要求嚴格，市場監管相對較為苛刻，因此運營所在司法權區的醫療監管環境的變化對其發展也有不可預測的影響。

最後，全球人口增長和老齡化在刺激醫療健康行業發展的同時，不斷推進醫學技術和人力成本支出的增加。尤其是在慢性病發病率提升的背景下，傳統研發成本上升和醫療保健勞動力的不足使得全球醫療陷入困境，而這也是中智全球不得不面對的一個問題。

進軍中國市場困難重重

由中智全球的招股說明書可知，進軍中國市場在其發展戰略之內。

近幾年來，醫療政策頻出，如2011年《關於進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構的意見》，2015年《國務院辦公廳關於印發全國醫療衛生服務體系怪話綱要（2015——2020）的通知》，2016年《“健康中國2030”規劃綱要》等。醫藥衛生體制改革以及相關政策打開優質企業的發展空間，一定程度上為中智全球進軍中國市場提供了政策支持。

隨著國內居民生活水準以及醫療健康意識的提高，13億人口的巨大基數加上快速老齡化的人口結構，在為中智全球提供廣闊市場的同時也增加了其運營發展的成本。

依財華社來看，雖然受醫藥改革的影響，中智全球在進入中國市場時會有一定的政策鼓勵，但現實中，隨著醫療機構的普及化，競爭的加劇，醫療行業暴利空間的減少，整個醫療健康行業盈利水準在呈下降的趨勢。此時，中智全球想要佔領中國市場依舊困難重重。

作者：劉玲玲

編輯：黎璐璐

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