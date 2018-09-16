倒扣式記帳法 控管開銷不超支

整理：林帝佑

年輕人的人生是從零開始嗎？NO！現在多數年輕人都是從背負學貸開始！負債就像是小資族的敵人，總在現實生活中拖累你的生活品質、擊垮你的精氣神，整天與敵人作戰，還要避免自家金錢小兵叛逃，何來追逐夢想的能耐？

別擔心！在新出版的《人人都能學會錢包防衛術全圖解》書中，用 Step by Step 方式，教你學會錢包防衛術。像透過第 3 篇中，就針對以自制力比較強的族群，傳授「倒扣式記帳法」，可讓你輕鬆成為超強的金錢堡壘城主，不僅輕鬆防衛疆土、攻城掠地，更能周遊列國！

想要學會「倒扣式記帳法」要準備些什麼呢？最重要的項目有 2 個：記帳本與預算分配，而詳細的執行步驟如下：

步驟 1》參考流水帳，規畫每月生活費預算

首先要算出「倒扣的起始金額」是多少。要如何設定倒扣的起始金額呢？一樣仰賴於初期的流水帳，知道自己每個月扣除掉房租、儲蓄等固定要預留的部分，其餘的生活開銷是多少。舉例來說，透過流水帳，你知道每個月的生活費約 1 萬元。

接著，你可以考慮在生活費的部分多加 5%～10%，當作偶爾小奢侈的預算，讓自己在管控金流的過程中保留一些彈性，如此一來，才不會每個月都被預算壓得很緊繃，容易在狀況差的時候衝動消費，也可以參考把娛樂費獨立出來的做法，原則就是「保留彈性」。

以上述例子來說，如果你不想把娛樂費獨立出來管控，每個月的生活費為 1 萬元，就外加 10% 的彈性預算，以 1 萬 1,000 元當作倒扣的起始金額。

步驟 2》準備記帳本，在起始日寫上起始金額

接著準備記帳本或記帳表格，用來記錄每次領錢、刷卡的倒扣歷程。挑選好記帳用的工具，若是有日期的桌曆或記帳本，就在每月設定的起始日寫上起始金額；如果是空白表格，則在第 1 格空白處寫上起始日期和起始金額。有些人會以每個月的 1 日作為起始日、有些人會以發薪日為起始日，選擇哪個沒有好壞問題，只要自己方便就好。

以上述的例子來說，如果選用有日期的記帳本，並以每個月的 1 日作為起始日，就在 1 日的日期寫上「1 萬 1,000 元」；如果選用空白表格，就在第 1 格空白處寫上「1 日」、「1 萬 1,000 元」；接著，就可以開始執行第 3 個步驟了。

步驟 3》有支出就倒扣，歸零就停止消費

寫上起始金額後，只要領錢或刷卡就要記得倒扣。同樣地，刷卡也這麼做，假設刷了 999 元，就用剩餘的生活費減去 999 元、刷了 555 元，就要減去 555 元，絕對不要用「差不多」的金額來控管預算，刷多少就減多少！雖然是刷卡，但是，因為這筆預算早就準備好，所以下個月也不用害怕沒錢繳卡費。

另外，如果擔心月底時，回想不起來自己這個月到底花了哪些大筆開銷，也可以在記錄倒扣金額時，在旁邊寫下「重要戰事」，記錄金額比較大的消費即可。因此，先算出自己每個月可以消費的金額為多少，倒扣至零便停止消費，就能管理好金錢小兵。

步驟 4》估每日可用金額，做好預算控制

若你想確認「月底之前每天還能花用多少錢」這問題，對於倒扣式記帳法的信徒來說，答案非常簡單，用「剩餘金額／剩餘天數」即可算出。

首先，將皮夾裡的所有金錢拿出來，再看看記帳本上的結餘是多少，將兩者相加之後，再除以當月的剩餘天數。舉例來說，假設這個月還有 5 天，而皮夾裡尚有 500 元、記帳本的結餘顯示還可領取 1,000 元，合計 1,500 元要度過 5 天，因此每天可花 300 元。

「每天可以花 300 元」比「每個月可以花 1 萬元」來說，更容易給自己設下不超支的限制，以方便管控金流。算出到月底前，每天還能花用 300 元之後，假使今天花了 400 元，剩下的日子就要更有意識地控制消費，落實目標達成。

還沒有到月底，生活費就所剩無幾了，該怎麼辦？此時你要先釐清這是常態性還是偶發性？如是常態性事件，也就是連續好幾個月都發生生活費不夠用的狀況，建議重新記錄流水帳，看看是哪邊的消費出現漏洞？如果這個漏洞是「需要」而不是「想要」，就可適時提高每個月的起始金額。但若是偶發性事件，千萬別靠吃不健康的食物度日，你還是可領錢出來花用，不過，若領出來 1,000 元，下個月的起始金額就要預先扣掉，從 1 萬 1,000 元變成 1 萬元。



來源：《Smart 智富》 2018 年 9 月

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