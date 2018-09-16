如何盤點資產 保障後代開銷？

撰文：劉姵呈

對家有成年愛奇兒的父母來說，孩子如何打理金錢、獨立自理生活，是他們最大的擔憂。

今年都 45 歲的阿忠和麗娜夫妻，唯一的女兒是愛奇兒，今年已 21 歲，雖可自理生活，也有工作能力，每月收入有 2 萬元，但因被法院判定為「輔助宣告」，亦即財務與生活須由父母或法定代理人協助決定。女兒在未來無論獨身或結識伴侶，能否自主判斷並好好運用金錢，令阿忠夫妻非常放心不下。

另外，阿忠家除了房子外，約有 230 萬元現金全部放在活存，還有股票及 1 張投資型保單，已入中年的夫妻倆已開始思考退休目標，但對退休準備和風險規畫非常不足。

認證理財規畫顧問（CFP）徐采蘩表示，要解決阿忠夫妻的財務問題，有 3 個重點：活化資產、保險保障規畫、保險金信託，做好這 3 項調整，就能讓阿忠夫妻的未來無後顧之憂。

以下是徐采蘩對阿忠家所做的財務診斷與建議：

1》活化資產，餘裕可做定期定額投資

阿忠夫妻對市面上的理財工具不太了解，本身的投資屬性也偏保守。以阿忠家的家庭淨資產來看，現金活存占家庭淨資產比重僅次於自用資產（房地產），且高過於投資資產（股票），顯示資產未活化使用。

退休規畫方面，阿忠夫妻應設定退休金目標，若依照 2 人期待的退休年齡 65 歲，每月生活所需至少 5 萬元，加上每年出國旅遊預算 10 萬元的話，計算預估平均餘命到 85 歲，2 人總共需要的退休金就要有 1,400 萬元，若不趁早活化資產，退休目標將難以達成。

現階段應先從資產活化做起，徐采蘩建議阿忠家做以下調整：

(1) 恢復原有的投資型保單供款：因阿忠家尚有風險保障需求，且費用最高的目標保費費用已扣完，建議將已停扣的投資型保單恢復供款，免得保單帳戶價值持續遞減，再加上此保單為定期定額投資，可分散投資風險。

(2) 提撥家庭緊急預備金：活存中的 230 萬元，可以預先提撥 60 萬元，繼續放在活存中，當成家庭緊急預備金，以便應急時動用。

(3) 家庭餘裕每年定期定額投資：如何累積退休金？建議將扣除家庭緊急預備金後剩下的 170 萬元，以基金或股票等工具做單筆投資。原本阿忠夫妻皆有在職進修，明年畢業後無須繳交進修學費，預估每年會有 20 萬元的家庭餘裕可以運用，建議做定期定額投資。

2》提高保障，增加實支實付醫療險

阿忠家為雙薪家庭，因此夫妻 2 人保險保障缺一不可。建議阿忠的部分增加第 2 家實支實付醫療險、重大傷病險及長照險；而麗娜除了上述保障缺口，必須另外補足意外險缺口 400 萬元。

隨著年齡增加，建議保障缺口可以先部分調整，不用一次到位，以免增加太大負擔。

3》保險金信託，設信託監察人與監護人

健診前，阿忠與麗娜認為，信託門檻高、流程複雜。認證理財規畫顧問（CFP）廖一聰建議如下：

(1) 選擇保險金作信託：阿忠的投資型保單壽險額度有 600 萬元，可以用來照顧女兒，若明年其他保單滿期後，麗娜可以補足壽險額度至 600 萬元，一起納入保險金信託帳戶中。

(2) 須設立信託監察人與監護人：①委託人：須為保險受益人本人；②受託人：建議找保險公司有配合或信任的銀行機構；③監察人：監察銀行有無行使信託契約，可指定信任的親友或機構，建議設定監察人的優先順位，也可設多位，避免屆時指定的人無法行使監察責任的問題；④監護人：協助負擔照顧責任，可指定信任的親友或機構。

(3) 信託帳戶或須收取的相關費用：①信託帳戶本金：計算需要的生活花費、被安排養護機構的特殊給付開銷，以及醫療保健花費，確保生活開銷，得以受到照顧，有完善醫療品質；②收取費用：包括簽約手續費（收取 1 次）、信託管理費（依照年利率，每月收取）、修約手續費（每次收取）。



來源：《Smart 智富》 2018 年 9 月

更多精彩內容請至 《 Smart 智富》