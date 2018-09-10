新零售場景下，瑞幸咖啡和星巴克誰會贏？

8月初，一向高冷孤傲的星巴克終於放下身段同阿里巴巴集團達成新零售全面戰略合作。除了最直觀的改變——餓了麼開始配送星巴克訂單外，星巴克也同時向阿里開放了700多萬會員的數據，這在星巴克之前與騰訊的合作中是沒有的。

財華社無意探究星巴克為什麼最終向阿里敞開心扉而不是合作已久的騰訊，星巴克為什麼在此時此刻開放了數據合作倒是值得研究。說到底，新零售時代來臨，歷史悠久、名聲遠遠如星巴克也需要及時跟上時代的步伐——數位化運營已是大勢所趨。

何況近年來星巴克的運營情況也不容樂觀，尤其在中國/亞太地區，星巴克的營運利潤率已經從26.6%下降到了19%，中國區門店同店銷售也同比下降了2%。要讓高標準、嚴要求的投資者滿意，星巴克確實需要動點新腦筋。

星巴克牽手阿里，瑞幸咖啡合作騰訊

說起來，星巴克今年以來在中國地區遭遇的挫折可能還和一家新誕生的公司離不開關係。於2018年1月才正式試運營的瑞幸咖啡，通過明星代言、買一送一、集卡增券等一系列花錢如流水的行銷手段，在短短8個月的時間內，就將瑞幸咖啡的門店覆蓋了全國14座城市的1003家門店。

雖說在對接電商巨頭這件事上，星巴克搶先一步，但來勢洶洶的瑞幸咖啡也不甘示弱。上周四，騰訊與瑞幸咖啡正式達成合作，不僅微信支付全面接入瑞幸咖啡，還一起推出了瑞幸咖啡小程式。此外，雙方還將一起建設智慧門店，通過大數據導購、人臉識別、AR互動以及機器配送等服務幫助瑞幸咖啡更好的行銷。

猛一看，在新零售場景下，後起之秀瑞幸咖啡似乎更加如魚得水！線上線下的聯動行銷玩的那叫一個行雲流水。反觀星巴克，不知是不是老大當久了，有點沾沾自得，有點行動緩慢。但事實真的如此嗎？

新零售的戰場上，星巴克和瑞幸咖啡誰會勝出？

根據財華社在百度和新浪微博搜索的評價來看，市場對瑞幸咖啡的評價都集中於“便宜”、“配送快”，而很少有消費者談到瑞幸咖啡“好喝”。當然口味評價相對私人化，食品飲料除了安全品質外，關於美味程度或者說口感很難給出統一的標準。

但類似的評價引起了財華社的思考，瑞幸咖啡在短短數個月的時間內獲得了如此快速的成長，究竟是因為行銷活動做得好還是咖啡飲品本身做得好呢？瑞幸咖啡前期進行了鋪天蓋地的行銷，而行銷是要花錢的。早期為打響瑞幸咖啡知名度，燒錢買市場理所應當。但瑞幸咖啡不是開銀行的，投資人的錢總有燒完的一天。如果瑞信咖啡不能靠產品本身吸引消費者，如今的繁華熱鬧將只能成為曇花一現。

星巴克卻不需要面對這個問題。星巴克用數十年的時間，成為了國際知名的咖啡品牌，不說全部至少也是得到了絕大多數消費者的認可。雖說在介入新零售這件事上稍微反應遲緩了點，但畢竟口碑在，又和阿里巴巴——中國新零售的領軍企業牽手成功，追趕起來不至於太吃力。這樣的前提下，瑞幸咖啡真的能像自己說的那樣戰勝星巴克嗎？

文：熊思怡

編：黎璐璐

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