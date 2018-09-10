• 企業願景為企業發展的靈魂，願景是企業的最高價值觀，也是全體人員的共同目標，在企業發展中起戰略導向作用。偉大的企業都不是利益導向，而是願景導向，企業成為具有共同願景人們的自願聯合體，願景的力量強大無比。

• 企業供應鏈的組織應對供應商進行評審，評審的基本指標是質量、價格和交貨期，而評審的核心指標是誠信和對客戶的應變能力，這兩項指標都需要通過提高供應鏈的信息化水平才能達到。

• 當今企業與之間的差距，人與人之間的差距，集中表現在獲取信息的差異。越是能及時獲得正確的信息，就能得到更多更好的機會。信息能力已成為核心能力，企業和個人都必須重視數據庫建設，數據庫是新的核心資產。

• 企業組織發展大體有三種方式：一是職能型組織（B2B），自上而下管理協調，為組織管理；二是平台型組織（P2B），自下而上共享服務，為數據驅動；三是智能型組織（S2B），客戶-創新者-平台-供應鏈，為數據協同。智能型組織是生態組織，實現自組織、自激勵、自驅動。

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