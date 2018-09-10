汽車零組件業績先蹲後跳 東陽AM、OEM樂觀看待旺季到來

汽車零組件廠陸續公布 8 月業績表現，由於處在車市淡季，不少業者表現暫處相對低檔，東陽 (1319-TW) 今 (10) 日公布 8 月合併營收為 17.47 億元，月減 2.32%，年減 14.62%，江申 (1525-TW)、宏旭 - KY(2243-TW) 也均較去年同期衰退分別為 - 0.37%、-20.43%，不過，東陽強調，AM、OEM 各廠正積極為旺季來臨做好準備。

業者指出，事實上中國整體車市仍處在穩健成長態勢，僅是因品牌之間競爭激烈，使成車庫存量大增，不過，隨著農曆 7 月過後至年底，車市將再度處在相對旺季，銷售動能再度轉強可期。

東陽上半年 OEM 營收來自中國占達 70%，目前在中國擁有 19 個 OEM 廠和 1 個 AM 廠，儘管固定攤提使其上半年 OEM 毛利率年減 3.2 個百分點至 15.3%，不過，擴廠主要是跟隨中國前 6 大車廠的腳步，法人看好其長期整體營收動能仍可維持較佳水平。

而 AM 方面，雖第 3 季是傳統淡季，不過在美元回升下，有助 AM 出貨業績和毛利率表現，特別是去年北美 AM 旺季不旺，法人預期在庫存水位大減之下，今年汽車零組件業者 AM 拉貨可期。