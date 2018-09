汽車零組件業績先蹲後跳 東陽AM、OEM樂觀看待旺季到來

汽車零組件廠陸續公布 8 月業績表現,由於處在車市淡季,不少業者表現暫處相對低檔,東陽 (1319-TW) 今 (10) 日公布 8 月合併營收為 17.47 億元,月減 2.32%,年減 14.62%,江申 (1525-TW)、宏旭 - KY(2243-TW) 也均較去年同期衰退分別為 - 0.37%、-20.43%,不過,東陽強調,AM、OEM 各廠正積極為旺季來臨做好準備。

業者指出,事實上中國整體車市仍處在穩健成長態勢,僅是因品牌之間競爭激烈,使成車庫存量大增,不過,隨著農曆 7 月過後至年底,車市將再度處在相對旺季,銷售動能再度轉強可期。

東陽上半年 OEM 營收來自中國占達 70%,目前在中國擁有 19 個 OEM 廠和 1 個 AM 廠,儘管固定攤提使其上半年 OEM 毛利率年減 3.2 個百分點至 15.3%,不過,擴廠主要是跟隨中國前 6 大車廠的腳步,法人看好其長期整體營收動能仍可維持較佳水平。

而 AM 方面,雖第 3 季是傳統淡季,不過在美元回升下,有助 AM 出貨業績和毛利率表現,特別是去年北美 AM 旺季不旺,法人預期在庫存水位大減之下,今年汽車零組件業者 AM 拉貨可期。