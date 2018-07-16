東陽上半年稅前EPS 2.24元 美中貿易戰影響有限 樂看競爭力領先

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (16) 日公布 6 月自結合併稅前盈餘 2.07 億元，累計上半年達 13.61 億元，年減 7.8%，每股稅前盈餘 (EPS)2.24 元，不過，東陽總裁吳永祥強調，美中貿易戰目前對公司並無影響，且競爭力已遙遙領先其他競爭者。

東陽第 2 季傳統淡季合併營收 58.06 億元，年減 2.63%；單季稅前盈餘 6.65 億元，季減 4.45%，年減 19%，東陽解釋，主要原因是今年傳統淡季相較往年更淡，並壓抑毛利表現。

東陽 AM 銷售今年以來並未見北美主要客戶拉貨力道，是影響上半年業績的主因，不過，法人認為，北美車市保有量仍維持 3-5% 的成長幅度， AM 拉貨需求反而在落底後，反彈可期。

另一方面，東陽在中國的合資廠陸續加入投產，且正隨著中國新能源車發展快速開發新品和產能，長期成長動能無虞。

吳永祥說，東陽在大陸、北美和歐洲早已布局主要汽車市場並落實在地化經營，尤其近年投入上百億元整理整頓，全面產線自動化布局完成，累積的競爭力已經遙遙領先其他競爭者。

其中，在 AM 市場中，東陽擁有客戶超過 2300 個、遍及五大洲，市場相當分散，尤其東陽擅長少量多樣的製造模式，可快速滿足客戶的需求，因此，吳永祥強調貿易戰並不影響東陽。

而在 OEM 市場，東陽在台灣和大陸各大車廠的產品設計、新技術和新工法等多方面精進，已進階為 Tier1 製造廠，最近更朝輕量化產品發展，已取得大陸一汽、廣汽、東風、長安等 12 家多款新能源車型訂單。