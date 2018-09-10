馬雲宣布一年後交棒 由現任執行長張勇接任

阿里巴巴董事局主席馬雲今 (10) 日正式對外宣布，一年後的今天，將由現任阿里巴巴執行長張勇接任董事局主席一職，正式交棒。

經過外界連日來揣測，馬雲一早正式對外宣布，一年後的今天，也就是 2019 年 9 月 10 日，阿里巴巴 20 周年，將把阿里巴巴集團董事局主席位置交棒給現任執行長張勇，強調即日起將展開交接，為組織過度做好準備。

至於 2019 年 9 月 10 日正式交棒後，馬雲強調還會繼續擔任阿里巴巴集團董事會成員，直到 2020 年阿里巴巴年度股東大會。更笑稱自己閒不住，會繼續擔任阿里巴巴合夥人和爲合夥人組織機制做努力和貢獻外，更想回歸教育，做自己熱愛的事情。

公開信中，馬雲更一再為阿里巴巴的新型合夥人機制掛保證，指自己從十年前就開始思考如何在自己離開後依舊可讓公司健康發展，強調目前制度已鍛鍊大批人才梯隊，解决大型公司的創新力、領導人傳承、未來擔當力和文化傳承四大問題。直指自己從 2013 年交棒執行長後，這項制度已順利運轉了五年。

對於接班人張勇，公開信中強調張勇加入阿里巴巴已經 11 年。自從擔任執行長一職後，已經連續 13 季讓阿里巴巴業績持續成長，更對張勇所領的的團隊充滿信心。

馬雲下一任接班人的張勇，先前是名會計師，曾成功打造「雙十一」購物節，讓這項節日成為中國網路購物的年度盛會，也策劃了阿里巴巴新零售計劃，把網路購物與實體店鋪結合起來。

外媒報導，分析師對於馬雲的宣布並不意外，他們早預料到馬雲會進一步放手阿里巴巴的日常運營工作，先前馬雲就曾公開表示，希望從事慈善及其他事業。近來馬雲將主要精力放在了戰略上，包括阿里巴巴從電子商務向實體零售的擴張。

金融服務公司 KeyBanc Capital Markets 的分析師 Hans Chung 表示，馬雲一直都深謀遠慮，過去幾年中，阿里巴巴對新零售、物流和螞蟻金服進行大量投資，從戰略方面看，我敢說阿里巴巴已經為下一個 10 年做好了準備。

此外，馬雲一直積極推動阿里巴巴更注重數據的核心地位。目前這家公司開始從數據分析和人工智會 (AI) 的應用中獲益，這些技術的應用有利平台的線上購物及廣告業務。