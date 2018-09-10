貿易戰籠罩下 風險貨幣澳幣本週是否可度過難關？

近日新興市場沒有新的不利發展。阿根廷正試圖找出解決方案、土耳其可能最終決定加息。然而，澳州的經濟日曆上這週較繁忙，而且摻雜著複雜訊息。

澳州央行按預期將利率維持在 1.50% 不變，並沒有表明任何新的鴿派動作，與紐西蘭央行唱反調。7 月份令人失望的零售銷售保持平穩，及澳州的經常賬赤字 135 億。然而，企業營業利潤意外上升 2%，而第二季度 GDP 月增率 0.9% 和年增率 3.4%。

澳幣為一種風險貨幣，並未在全球貿易戰及新興市場危機下脫離困境。美國應將宣布對中國的 2000 億美元新關稅，是世界最大經濟體近期對第二大經濟體徵收的關稅戰。而接受公眾意見的截止日期已經過期。

如果美國總統川普政府向澳州排名第一的貿易夥伴徵收這 2000 億美元關稅，勢必澳幣兌美元可能很擴大損失。

澳洲本週的重要事項為：

週二 (11 日)：NAB 商業信心指數。

週三 (12 日)：Westpac 消費者信心指數。

週四 (13 日)：通膨預期將於出爐。7 月份減少了 3900 個就業崗位，但市場預計 8 月份會出現反彈。失業率預期將從 5.3% 上升至 5.4%，但這是由於民眾的參與率增加。

在美元方面，非農就業報告顯示工資大幅增長，月增 0.4% 及年增 2.9%。就業增長回到正常水平的 201000 起。而 12 月份第 4 次加息的可能性也增加，提高了美元。

這週美元重要事項：