非農超預期美指上揚 人民幣中間價報6.8389下調177點

8 月非農遠超市場預期，美元指數快速上揚，人民幣中間價報 6.8389，下調 177 點，上一交易日中間價報 6.8212，在岸人民幣上一交易日收報 6.8379。

8 月非農遠超市場預期美元指數快速上揚

美國勞工部上週五公佈的數據顯示，8 月非農就業人數及薪酬增幅遠超市場預期。業內人士預計，強勁的就業數據將使市場對美聯儲本月加息的預期升溫，同時增加了 12 月再次加息的可能性。

數據顯示，8 月份美國失業率降至近 10 年來的低點，非農就業人數增加 20.1 萬人，超出外媒調查所預估的增加 19.1 萬人。平均小時工資增長幅度為 2.9%，高於市場 2.7% 的漲幅預期。

受此提振，市場對美聯儲將在月內加息的預期升溫。芝加哥商品交易所集團（CME 集團）的 FedWatch 工具顯示，利率市場目前預計，美聯儲在 9 月加息 25 基點的概率為 99.8%，微高於一周前的 98.4%。12 月加息的可能性從一周前的 70.1% 上升至 77.6%。

英銀、歐銀決議聯袂來襲金融市場滿是喧囂

本週，英國央行、歐洲央行將公佈利率決定，美聯儲將發布經濟狀況褐皮書，中國將舉行 8 月國民經濟運行情況新聞發布會。中國貿易數據以及中國、德國、法國和美國的通脹數據也將出爐。全球金融市場仍將充滿喧囂。

央行完善人民幣購售業務旨在管理和便利投資

9 月 7 日，外匯局發布了 8 月外匯儲備數字，中國 8 月外儲 3.1097 萬億美元，相比 7 月減少 82.30 億美元，結束 2 個月連增，不及預期的 31150 億美元。

同日，中國人民銀行發布了《關於完善人民幣購售業務管理有關問題的通知》（銀髮〔2018〕159 號）（以下簡稱《通知》）。

中國金融期貨交易所研究院首席經濟學家趙慶明指出，三大因素造成了外匯儲備的回落，人民幣購售業務與 8 月外匯儲備下降無關，其中涉及的外幣與人民幣換匯更多涉及海外集團和境外參與行，不會直接作用於境內的一般企業和家庭部門。

《通知》指出，完善人民幣購售業務管理有關問題的背景是：隨著資本項目可兌換程度提高、人民幣國際化和金融市場對外開放持續推進，新政策的不斷出台要求人民幣購售的管理規定相應進行調整，以保持政策之間的有效銜接。

中國金融四十人論壇高級研究員、國家外匯管理局國際收支司原司長管濤表示，關於完善人民幣購售業務管理是前幾個月出台的政策，此次央行專門對此進行了解讀，與個人購匯無關。

業內人士指出，《關於完善人民幣購售業務管理有關問題的通知》是 6 月的文件，主要是擴大購售範圍，全部的經常項目，債券通、深港通、RQFII 的投資，這次說明應該是要便利投資，吸引人民幣投資。此外，隨著滬倫通的到來，完善人民幣購售業務管理也為此做好了技術性鋪墊和政策放開準備。

